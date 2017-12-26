Ищите январский номер журнала “Уральский следопыт” в киосках, требуйте у почтальонов!

15 кг образцов минералов для первой статьи из серии публикаций "Цветовая палитра Урала" предоставил Уральский центр камня. С каждым экземпляром журнала читателю достанется свой камушек из многоцветной россыпи Уральской яшмы. С каждым номером коллекция будет разнообразней, цвета ярче.



Но не только самоцветами славен Седой Урал, но и своими Героями. Читателей ожидает традиционный отчет о прошедшем военно-патриотическом квесте, посвященному Дню Героев.

Раздел "Река времени" пронесёт свои воды под Царским мостом да сквозь долину, заглянет в деревню Козаево да прожурчит по-иноземному о судьбах людских размышляя...

Раздел фантастики "Аэлита" представлен в рубриках:

"Законы Вселенной", "Координаты чудес" и "Повод для улыбки".

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