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Новости Автор: - 26.12.2017
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Ищите январский номер журнала “Уральский следопыт” в киосках, требуйте у почтальонов!

яшма

 

15 кг образцов минералов для первой статьи из серии публикаций "Цветовая палитра Урала" предоставил Уральский центр камня. С каждым экземпляром журнала читателю достанется свой камушек из многоцветной россыпи Уральской яшмы. С каждым номером коллекция будет разнообразней, цвета ярче.
квест
Но не только самоцветами славен Седой Урал, но и своими Героями. Читателей ожидает традиционный отчет о прошедшем военно-патриотическом квесте, посвященному Дню Героев.

 

Раздел "Река времени" пронесёт свои воды под Царским мостом да сквозь долину, заглянет в деревню Козаево да прожурчит по-иноземному о судьбах людских размышляя...

Деревня Козаево

аэлита

Раздел фантастики "Аэлита" представлен в рубриках:
"Законы Вселенной", "Координаты чудес" и "Повод для улыбки".

Весь перечень статей смотрите в Содержании


Ищите январский номер журнала “Уральский следопыт” в киосках, требуйте у почтальонов! 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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