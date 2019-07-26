Итоги заседания Экспертного совета Роспечати

Определены получатели государственной поддержки в области региональных и местных печатных средств массовой информации в 2019 году.

Завершился последний в этом году Экспертный совет Роспечати.

Проект Уральского следопыта "Уральский следопыт - Молодежный клуб РГО" вошел в список получателей господдержки.

" Перед проведением плановых массовых образовательных, культурных, экологических мероприятий Молодёжного клуба публикуются материалы по истории, географии, природе региона авторами-профессионалами в своей области для самостоятельной подготовки. Публикации по результатам прошедших мероприятий с подведением итогов. Площадка для публикаций авторов - членов Молодёжного клуба с предварительной редакторской обработкой журналистов редакции. Не менее 2 материалов в каждом номере. Ежемесячный выпуск журнала "Уральский следопыт" с распространением по Российской Федерации позволит оставить след о проделанной работе, участия членов клуба, поделиться с коллегами и молодёжью соседних регионов "

Напомним, что в 2019 году Автономная некоммерческая организация "Уральский следопыт" реализует молодёжно-патриотический проект "Уральский следопыт - Молодёжный клуб Русского географического общества", поддержанный Фондом Президентских грантов в направлении развития молодёжного активного туризма, журналистики и географической образованности. Полученные от Федерального Агентства по печати и массовых коммуникаций помогут публиковать материалы молодых путешественников.