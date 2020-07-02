июльский номер

журнала Уральский следопыт вышел из печати.

Заповедные земли

С.ЗИМИН Глухарь на Вишере

Майская экспедиция в заповедник «Вишерский» началась в обычном штатном режиме. Изучив следовую активность бурых медведей, лосей и других животных по последнему насту в районе хребта Чувал и кордона Лыпья, а попутно проверив данные установленных фотоловушек, я с нетерпением ждал встречи с глухарем на току — самой крупной птицей из отряда тетеревиных в заповеднике. Тем более что планировалось обследовать токовища, на которых я еще не был лично.

Камни Урала

Е.ПОПОВА Змеевики и серпентиниты ЯНАО

На Полярном Урале (горная часть ЯНАО) находятся крупные горные массивы Сыум-Кеу, Войкаро-Сынинский и Рай-Из. Они являются северным окончанием Каменного пояса Урала. С ними связаны многочисленные проявления и месторождения ямальских самоцветов.

Далекое-близкое

И.АБРАМОВ Переваливая Камень

Речь пойдет о городках, возникших по горячим следам Ермака. Верхнетагильский городок появился непосредственно на Ермаковом пути — за серебрянско-баранчинским (тагильским) волоком. Лозьвинский городок — на древнем волоке с Вишеры на Лозьву, в трехстах километрах севернее. История Верхнетагильского начинается в 1584-м и заканчивается в 1588 г., перетекая в историю Лозьвинского, который просуществовал девять лет и был упразднен.

Традиции

Н.СТРУЕВ Лечение огнем у самоедов

В настоящее время коренное население Ямальской тундры редко прибегает к самолечению, тем не менее в памяти народной сохранились сведения о самобытных способах врачевания, таких как прямое прижигание.

Портреты

Н.ПАРТАНОВ Страницы памяти

Находясь в Республике Марий Эл, я записал этот рассказ пожилой марийской женщины с необычной судьбой — Валентины Семеновой из поселка Красногорский. Марийцы, как и коренные жители Югры, относятся к родственным финно-угорским народам, внесшим свой вклад в Великую Победу. Их подвиг не должен быть забыт!

Путешествие по Уралу

М.КОЛОТОВ Дорогой Ермака

«А не съездить ли нам на сплав на майские праздники, как в старые добрые времена?» — задан был риторический вопрос в туристическом чате. И ответ на него: «Конечно же, поехали!»

Версия

Ю.МАМОНТОВ Нештатная проверка

Катастрофа Ил-12 в Школе высшей летной подготовки в городе Бугуруслане в сентябре 1948 года

Тропой поиска

Н.ВЕХОВ Экспедиция «Голубой горы»

К началу XX века геология Новой Земли, её флора и фауна фактически не были изучены. Отечественным учёным лишь с 1930-х годов удалось приступить к их систематическому изучению. В летописи освоения Новой Земли своеобразным прорывом стала норвежская экспедиция 1921 года, осуществлённая на западное побережье архипелага.

Давным-давно

О.ПОТЕМКИНА, Р.ФИРСОВ Первые уральские «люди-птицы»

К 1916–1917 годам в Российской Империи насчитывалось не менее 10 крупных авиационных военно-учебных заведений. Потребность в обучении авиаторов была настолько высока, что эти учебные заведения были не в состоянии удовлетворить требования фронтов в летных и технических кадрах.

Литературное краеведение

C.МОЛОКОВ Дорога к роднику

Часто ли мы в суете дней вспоминаем своих родителей, что знаем о судьбе дедов и прадедов? А ведь не будь их, не было бы и нас. В старину люди вели семейную родословную до седьмого колена, и эти знания помогали им в верном направлении прокладывать свою жизненную колею.

Законы Вселенной

Д. РОДИОНОВА Летяги

Повод для улыбки

А. ХОХЛОВА Молочный коктейль

А. ШЕВЧЕНКО Неоконченная сказка

А. РОМАНОВ Таксидермист