июльский номер

журнала Уральский следопыт вышел из печати.
Заповедные земли
С.ЗИМИН Глухарь на Вишере
Майская экспедиция в заповедник «Вишерский» началась в обычном штатном режиме. Изучив следовую активность бурых медведей, лосей и других животных по последнему насту в районе хребта Чувал и кордона Лыпья, а попутно проверив данные установленных фотоловушек, я с нетерпением ждал встречи с глухарем на току — самой крупной птицей из отряда тетеревиных в заповеднике. Тем более что планировалось обследовать токовища, на которых я еще не был лично.
Камни Урала
Е.ПОПОВА Змеевики и серпентиниты ЯНАО
На Полярном Урале (горная часть ЯНАО) находятся крупные горные массивы Сыум-Кеу, Войкаро-Сынинский и Рай-Из. Они являются северным окончанием Каменного пояса Урала. С ними связаны многочисленные проявления и месторождения ямальских самоцветов.
Далекое-близкое
И.АБРАМОВ Переваливая Камень
Речь пойдет о городках, возникших по горячим следам Ермака. Верхнетагильский городок появился непосредственно на Ермаковом пути — за серебрянско-баранчинским (тагильским) волоком. Лозьвинский городок — на древнем волоке с Вишеры на Лозьву, в трехстах километрах севернее. История Верхнетагильского начинается в 1584-м и заканчивается в 1588 г., перетекая в историю Лозьвинского, который просуществовал девять лет и был упразднен.
Традиции
Н.СТРУЕВ Лечение огнем у самоедов
В настоящее время коренное население Ямальской тундры редко прибегает к самолечению, тем не менее в памяти народной сохранились сведения о самобытных способах врачевания, таких как прямое прижигание.
Портреты
Н.ПАРТАНОВ Страницы памяти
Находясь в Республике Марий Эл, я записал этот рассказ пожилой марийской женщины с необычной судьбой — Валентины Семеновой из поселка Красногорский. Марийцы, как и коренные жители Югры, относятся к родственным финно-угорским народам, внесшим свой вклад в Великую Победу. Их подвиг не должен быть забыт!
Путешествие по Уралу
М.КОЛОТОВ Дорогой Ермака
«А не съездить ли нам на сплав на майские праздники, как в старые добрые времена?» — задан был риторический вопрос в туристическом чате. И ответ на него: «Конечно же, поехали!»
Версия
Ю.МАМОНТОВ Нештатная проверка
Катастрофа Ил-12 в Школе высшей летной подготовки в городе Бугуруслане в сентябре 1948 года
Тропой поиска
Н.ВЕХОВ Экспедиция «Голубой горы»
К началу XX века геология Новой Земли, её флора и фауна фактически не были изучены. Отечественным учёным лишь с 1930-х годов удалось приступить к их систематическому изучению. В летописи освоения Новой Земли своеобразным прорывом стала норвежская экспедиция 1921 года, осуществлённая на западное побережье архипелага.
Давным-давно
О.ПОТЕМКИНА, Р.ФИРСОВ Первые уральские «люди-птицы»
К 1916–1917 годам в Российской Империи насчитывалось не менее 10 крупных авиационных военно-учебных заведений. Потребность в обучении авиаторов была настолько высока, что эти учебные заведения были не в состоянии удовлетворить требования фронтов в летных и технических кадрах.
Литературное краеведение
C.МОЛОКОВ Дорога к роднику
Часто ли мы в суете дней вспоминаем своих родителей, что знаем о судьбе дедов и прадедов? А ведь не будь их, не было бы и нас. В старину люди вели семейную родословную до седьмого колена, и эти знания помогали им в верном направлении прокладывать свою жизненную колею.
Законы Вселенной
Д. РОДИОНОВА Летяги
Повод для улыбки
А. ХОХЛОВА Молочный коктейль
А. ШЕВЧЕНКО Неоконченная сказка
А. РОМАНОВ Таксидермист