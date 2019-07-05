Июльский номер журнала

Уральский следопыт отправлен читателям
Встречный ветер
редактор раздела Наталья Дудко
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Заповедные земли
Лоскутова Олеся, Зимин Сергей, Колбин Василий, Семенов Валерий — Таёжная страница: соболь и куница
Быть молодым - здорово!
- Дудко Наталия — Заброшки
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История уральского туризма
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Добрые попутчики
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Доступный туризм
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Путешествие по Уралу
Довжик Наталья — Поход выходного дня: шесть впечатляющих мест Башкирии
Река времени
Редактор раздела Юрий Марченков
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Далекое-близкое
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Клуб собирателей
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Кладовая истории
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Портреты
Аэлита
Редактор раздела Борис Долинго
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Законы вселенной
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Повод для улыбки