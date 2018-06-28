Июльский номер

журнала Уральский следопыт доставлен из типографии.

На следующей неделе читатели, планирующие летние путешествия, смогут познакомиться горными районами Урала:

- красивейшая вершина Урала Манарага представлена зам.директора Национального парка "Югыд ва" Еленой Шубнициной;

- самая высокая точка Свердловской области Конжаковский камень осталась недоступной недостаточно подготовленной группой туристов. Высшая мудрость - вовремя остановиться;

- какой самый характерный камень на Урале? - Преподаватель Уральского государственного горного университета Михаил Попов знакомит любителей минералогии со змеевиком. Уральский центр камня сопровождает статью образцом - не забывайте о возможности собрать тематическую минералогическую коллекцию;

- продолжается проект Уральского следопыта фотоэкспедиция "История России. Река Чусовая". Приближаясь к завершению, команда редакции посетила Село с названием Села и деревню Шалыги. Проект осуществляется при поддержке Фонда Президентских грантов;

- В месяц столетия казни последнего царя Российской империи представлен малоизвестный факт из последних дней жизни царской семьи;

- и еще много фантастики!