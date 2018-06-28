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Новости Автор: - 28.06.2018
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Июльский номер

журнала  Уральский следопыт  доставлен из типографии.

На следующей неделе читатели, планирующие летние путешествия, смогут познакомиться горными районами Урала:

- красивейшая вершина Урала Манарага представлена зам.директора Национального парка "Югыд ва" Еленой Шубнициной;

- самая высокая точка Свердловской области Конжаковский камень осталась недоступной недостаточно подготовленной группой туристов. Высшая мудрость - вовремя остановиться;

- какой самый характерный камень на Урале? - Преподаватель Уральского государственного горного университета Михаил Попов знакомит любителей минералогии со змеевиком.  Уральский центр камня сопровождает статью образцом  - не забывайте о возможности собрать тематическую минералогическую коллекцию;фонд президентских грантов

- продолжается проект Уральского следопыта фотоэкспедиция "История России. Река Чусовая".  Приближаясь к завершению, команда редакции посетила Село с названием Села и деревню Шалыги. Проект осуществляется при поддержке Фонда Президентских грантов;

- В месяц столетия казни последнего царя Российской империи представлен малоизвестный факт из последних дней жизни царской семьи;

Ягода для княжьего стола

Ягода для княжьего стола

- и еще много фантастики!


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