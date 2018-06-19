Июньский номер журнала “Уральский следопыт”. Год выпуска 1985 ;)

Даём адреса романтикам
Хлеб грядущего столетия
Володарский Н. — "Жёлтые", "красные" и "зелёные"
Поэтические маршруты
Шамсутдинов Николай, Тарханова Светлана, Лобанцев Юрий, Кондратович-Сидорова Вера, Сахновский Игорь, Сотникова Ия — Стихи
Юбилей
Коровин Аркадий — Товарищ Андрей
Коркин В. — По местам ссылок
Проза
Привалихин Валерий Иванович — Сто императорских карабинов
Кузнецов Евгений Сергеевич — Контрольный срок
В мире прекрасного
Книги наших авторов
Осинкина Елена — "Большой колорист и поэт..."
Заводское зодчество
Мой друг фантастика
Билёнкин Дмитрий — Сила сильных
Следопытский телеграф
Поиск без границ и конца.
Краеведческая копилка
Крутогоров Юрий — Повесть об отроке Зуеве
О братьях меньших
Машкина Наталья — Чем заняться сенбернару?
Клуб собирателей
Глейзер Марат — Старый каталог
Мир на ладони
Серьёзное с курьёзным