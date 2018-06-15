Июньский номер журнала за 1983 год добавлен в цифровой архив “Уральского следопыта”

Товарищ Время
Ховив Ефим — «Дело сделано. Завод построен. Партия Ленина победила!»
50 лет ЧТЗ. Страницы биографии
Люди подвига
Лысяков А. — Огненное крещение
Захаров С. — Имя на барельефе
Люгарин Михаил — Магнитострой литературы
Зеличенко Борис — Он останется в строю
Меч чести
Поэтические маршруты
Мешавкин Станислав — «Я корнями своими с родимой землею сплетен...»
Гали Муса — Курай мой звонкий...
Проза
Пинаев Евгений Иванович — "Серебряная гитара"
Филиппович А. — Стая
Филиппович А. — Егор и Михайловна
Краеведческая копилка
Пудваль А. — Уроки Константина Симонова
Дульский Валерий — На аренде и эстраде
Давным-давно
Смирнова София — Хроника жизни кавалерист-девицы
Следопытский телеграф
Что в имени твоём?..
Мой друг фантастика
Филенко Евгений — Ловушка для падающих звёзд
Вести из КЛФ
На все руки
Белов Василий, Зигуненко Станислав — Изобрели школьники
Человек и Природа
Липатников Юрий — О чём молчат лягушки
По белу свету
Омельчук Анатолий — Крещение Полярным Уралом
Клуб собирателей
Попугайло Владимир — ...И великие медики
Рукомёсла
Неруш Наталья — Гармонь моя...
Мир на ладони
Твой сверстник в странах капитала
Мир ещё не весь открыт