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Новости Автор: - 15.06.2018
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Июньский номер журнала за 1983 год добавлен в цифровой архив “Уральского следопыта”

Товарищ Время

обложка

обложка

Ховив Ефим — «Дело сделано. Завод построен. Партия Ленина победила!»
50 лет ЧТЗ. Страницы биографии
Люди подвига
Лысяков А. — Огненное крещение
Захаров С. — Имя на барельефе
Люгарин Михаил — Магнитострой литературы
Зеличенко Борис — Он останется в строю
Меч чести
Поэтические маршруты
Мешавкин Станислав — «Я корнями своими с родимой землею сплетен...»
Гали Муса — Курай мой звонкий...
Проза
Пинаев Евгений Иванович — "Серебряная гитара"

Хроника жизни кавалерист-девицы

Хроника жизни кавалерист-девицы

Филиппович А. — Стая
Филиппович А. — Егор и Михайловна
Краеведческая копилка
Пудваль А. — Уроки Константина Симонова
Дульский Валерий — На аренде и эстраде
Давным-давно
Смирнова София — Хроника жизни кавалерист-девицы
Следопытский телеграф

Уроки Константина Симонова

Уроки Константина Симонова

Что в имени твоём?..
Мой друг фантастика
Филенко Евгений — Ловушка для падающих звёзд
Вести из КЛФ
На все руки
Белов ВасилийЗигуненко Станислав — Изобрели школьники
Человек и Природа
Липатников Юрий — О чём молчат лягушки

50 лет ЧТЗ. Страницы биографии

50 лет ЧТЗ. Страницы биографии

По белу свету
Омельчук Анатолий — Крещение Полярным Уралом
Клуб собирателей
Попугайло Владимир — ...И великие медики
Рукомёсла
Неруш Наталья — Гармонь моя...
Мир на ладони
Твой сверстник в странах капитала
Мир ещё не весь открыт


Июньский номер журнала за 1983 год добавлен в цифровой архив “Уральского следопыта” 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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