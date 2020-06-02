июньский номер журнала

Уральский следопыт из типографии отправлен подписчикам
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Попов Михаил Петрович — Камень вечности – фельзит
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Зимин Сергей — От олени до белки
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Вехов Николай — Кедровка – замечательный таёжный лесовод
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Кузнецов Александр — Ствол Царского Дома
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Партанов Никита — Обласок
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Перцев Никита, Сабаров Александр — Сургут – ключ к Средней Оби
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Мамонтов Юрий — Ошибки на земле и в воздухе
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Подымски Мишель — Возвращение Юноны
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Филичкин Александр — Медицинские опыты
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