Как живешь, елочка?

Сегодня, 5 мая, во Всемирный день окружающей среды, участники Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт" провели мониторинг аллеи Молодёжного клуба, высаженной во время проведения Майской прогулки 19 мая. Во время акции МОЕ ДЕРЕВО каждый участник прогулки смог посадить свое именное дерево! Саженцы приготовили сотрудники и студенты Уральского государственного лесотехнического университета, а "Уральский следопыт" приготовил нумерованные ярлыки, чтобы деревце обрело своего шефа-защитника. Ответную часть ярлыка с номером организаторы отдали участнику акции, который теперь может следить за своим питомцем. Всего было высажено около 500 саженцев сосны и ели. Некоторым деревьям уже потребовалась поддержка.

Посмотреть на состояние подшефных растений можно на странице https://vk.com/stalker_66 на фотографиях. А можно прийти и помочь , как сделали некоторые ответственные волонтеры. Заметно, что под некоторыми растениями появилась подкормка и сосны ударились в рост, отвоевывая жизненное пространство вокруг и обгоняя соседей. А вот другие ждут помощи, их вот-вот задавит крапива, одуванчики. Им может не хватить света и питательной среды.

Не забывайте тех, кому вы открыли мир. Они ждут вашего участия.

А участники Молодёжного клуба продолжит следить за ростом аллеи Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт"