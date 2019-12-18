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Без рубрики Автор: - 18.12.2019
Авдонин О камне
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книга “О камнях… “

Владимира Николаевича Авдонина вышла  вторым изданием в "Уральском следопыте".

Первое, прижизненное, издание книги, написанной известным специалистом в области минералогии, кандидата геолого-минералогических наук , лауреата Премии им. О.Е.Клера,  библиографической редкостью стало в течение нескольких месяцев.   Второе издание книги позволит удовлетворить потребности в доступном изложении материалов о кладовой Уральских гор. Предлагаемая серия очерков об известных уральских минералах была опубликована в журнале "Уральский следопыт" в 2009-2011 годах.  В книге приведены исторические сведения об открытии и исследовании некоторых наиболее интересных минералов из экспозиций уникального Уральского геологического музея. Несколько страниц посвящено истории Уральской минералогии в именах преподавателей Уральского государственного горного университета.

В честь В.Н. Авдонина назван новый минерал  - авдонинит 

тираж второго издания 2000 экземпляров подготовлен и выпущен при содействии Уральского центра камня

Авдонин О камне 4

до наступления Нового года в Уральском центре камня с книгой "О камнях..." вы можете получить уральский самоцвет в подарок


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