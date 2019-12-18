книга “О камнях… “

Владимира Николаевича Авдонина вышла вторым изданием в "Уральском следопыте".

Первое, прижизненное, издание книги, написанной известным специалистом в области минералогии, кандидата геолого-минералогических наук , лауреата Премии им. О.Е.Клера, библиографической редкостью стало в течение нескольких месяцев. Второе издание книги позволит удовлетворить потребности в доступном изложении материалов о кладовой Уральских гор. Предлагаемая серия очерков об известных уральских минералах была опубликована в журнале "Уральский следопыт" в 2009-2011 годах. В книге приведены исторические сведения об открытии и исследовании некоторых наиболее интересных минералов из экспозиций уникального Уральского геологического музея. Несколько страниц посвящено истории Уральской минералогии в именах преподавателей Уральского государственного горного университета.

В честь В.Н. Авдонина назван новый минерал - авдонинит

тираж второго издания 2000 экземпляров подготовлен и выпущен при содействии Уральского центра камня

до наступления Нового года в Уральском центре камня с книгой "О камнях..." вы можете получить уральский самоцвет в подарок