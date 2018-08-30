Очередная поездка на реку Чусовую

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 22 - 24 августа

г. Чусовой – дер. Успенка – дер. Усть-Шалашеная

Поиске помогли Екатерина Павловна Волегова, в прошлом председатель Успенского сельсовета и Людмила Даниловна Порошина, хозяйка сельской библиотеки. Она, как сама говорит, поставила на уши всех старожилов села. И несколько содержательных фотографий были найдены в закромах ветеранов Успенки: Масленица и свадьба в селе 1970-х гг.; юные успенские школьники в день первого звонка; работники совхоза «Куликовский»; иконостас Успенского храма до его закрытия; семья комбайнера Александра Перминова из… 37 человек. И самая уникальная фотография: вид с Успенской горы и старого кладбища на Нижнечусовские городки, ныне затопленные водами Камского водохранилища.

Смотрите эти фотографии в № 10-м журнала «Уральский следопыт».

После Успенки побывали в д. Усть-Шалашной. Когда-то здесь был участок Камсплава. Везли сюда узкоколейкой лес, сплачивали и плотами сплавляли на Каму.

Здесь Чусовая и наша фотоэкспедиция прощается с Чусовским районом Пермского края и вступает в район Добрянский.

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