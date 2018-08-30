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Новостигрант Автор: - 30.08.2018
Дом времен Камсплава
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Очередная поездка на реку Чусовую

карта командировок для Фонд Президентских грантов

 

 

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 22 - 24 августа

г. Чусовой – дер. Успенка – дер. Усть-Шалашеная

Поиске помогли Екатерина Павловна Волегова, в прошлом председатель  Успенского сельсовета и Людмила Даниловна Порошина, хозяйка сельской библиотеки. Она, как сама говорит, поставила на уши всех старожилов села. И несколько содержательных фотографий были найдены в закромах ветеранов Успенки: Масленица и свадьба в селе 1970-х гг.; юные успенские школьники в день первого звонка; работники совхоза «Куликовский»; иконостас Успенского храма до его закрытия; семья комбайнера Александра Перминова из… 37 человек. И самая уникальная фотография: вид с Успенской горы и старого кладбища на Нижнечусовские городки, ныне затопленные водами Камского водохранилища.

Смотрите эти фотографии в № 10-м  журнала «Уральский следопыт».

 

Село Успенка

Село Успенка

 

После Успенки  побывали в д. Усть-Шалашной. Когда-то здесь был участок Камсплава. Везли сюда узкоколейкой лес, сплачивали и плотами сплавляли на Каму.

Здесь Чусовая и наша фотоэкспедиция  прощается с Чусовским районом Пермского края и вступает в район Добрянский.

Улица Центральная деревни Усть-Шалашной

Улица Центральная деревни Усть-Шалашной

 

Старожилы дер. Усть-Шалашной

Старожилы дер. Усть-Шалашной

 

Дом времен Камсплава

Дом времен Камсплава

 

Улица А.С.Попова в Усть-Шалашной

Улица А.С.Попова в Усть-Шалашной

 

 

 

Проект поддерживает фонд президентских грантов


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Очередная поездка на реку Чусовую 3 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
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