Заключительная поездка на реку Чусовую

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 17-19 сентября
Первый визит по приезде в Пермь – на Каму, к которой так упорно стремится Чусовая в продолжении четырех лет фотоэкспедиции
Пермская краевая библиотека им. А.М.Горького оказывала помощь редакции в ходе последнего этапа фотоэкспедиции
В краеведческом отделе библиотеки
Рабочий визит в Гос. архив Пермского края. Беседа с начальником отдела использования архивных документов Ириной Валерьевной Деминой (справа) и зам. директора по науке, автором журнала Юлией Анатольевной Кашаевой - справа (см. УС 2018 № 10). Уточняем содержание маршрута последнего этапа фотоэкспедиции
Оригинальный памятник содружеству лесозаготовительных районов Пермского края. Каждый район посадил здесь свое дерево, и в окружении памятника образовался молодой лесопарк.
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