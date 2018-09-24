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Новостигрант Автор: - 24.09.2018
Фонд Президентских грантов сентябрь DSCN5154
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Заключительная поездка на реку Чусовую

карта командировок для Фонд Президентских грантов

 

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 17-19 сентября

 

Первый визит по приезде в Пермь – на Каму, к которой так упорно стремится Чусовая в продолжении четырех лет фотоэкспедиции

Фонд Президентских грантов сентябрь DSCN5142Набережная Камы

   Пермская краевая библиотека им. А.М.Горького оказывала помощь редакции в ходе последнего этапа фотоэкспедиции

      Фонд Президентских грантов сентябрь DSCN5147 Здание библиотеки файл

   В краеведческом отделе библиотеки

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Рабочий визит в Гос. архив Пермского края. Беседа с начальником отдела использования архивных документов Ириной Валерьевной Деминой (справа) и зам. директора по науке, автором журнала  Юлией Анатольевной Кашаевой - справа (см. УС 2018 № 10). Уточняем содержание маршрута последнего этапа фотоэкспедиции

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Оригинальный памятник содружеству лесозаготовительных районов Пермского края. Каждый район посадил здесь свое дерево, и в окружении памятника образовался молодой лесопарк.

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Проект поддерживает фонд президентских грантов


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Заключительная поездка на реку Чусовую 3 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
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