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Новостигрант Автор: - 16.03.2018
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Командировка Уральского следопыта

14-15-16 марта с Юнием Алексеевичем Горбуновым в рамках реализации проекта "История России. Река Чусовая". карта командировок для Фонд Президентских грантов

чередная поездка в Чусовской район Пермского края включала на этот раз знакомство с Мемориальным музеем истории политических репрессий "Пермь-36" в чусовской деревне Кучино.

Об этой деревне и истории ИТК-6 (после смерти Сталина - лагерь для заключения осужденных работников правоохранительных органов, а с начала 70-х - политлагерь правозащитников) и о чусовской деревне Кучино готовится статья в майский номер УС.DSCN4418
Кучино со стороны речки Боярки
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хранительница школьного музея В.Ю.Бугрина с журналом УС
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д. Кучино. Музей"Пермь-36". Проходная участка особого назначения.


Второй объект поездки - старинное село Вереино на Чусовой. Нынче там нет никаких культурных учреждений, приезжает только библиотека-передвижка из соседнего села Сёла. В 2007 году сгорела старая деревянная церковь. Но люди живут и надеются.В дома проведен водопровод, а вот с автобусным движением и отправкой детей в школу пос. Калино дело плохо обстоит.


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с. Вереино. В доме автора текста Г.Г.Еруслановой


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с. Вереино. Обсуждение текста и отбор фотографий


 


Проект поддерживает фонд президентских грантов


    
			
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		Командировка Уральского следопыта
		
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