Командировка Уральского следопыта

14-15-16 марта с Юнием Алексеевичем Горбуновым в рамках реализации проекта "История России. Река Чусовая".

чередная поездка в Чусовской район Пермского края включала на этот раз знакомство с Мемориальным музеем истории политических репрессий "Пермь-36" в чусовской деревне Кучино.

Об этой деревне и истории ИТК-6 (после смерти Сталина - лагерь для заключения осужденных работников правоохранительных органов, а с начала 70-х - политлагерь правозащитников) и о чусовской деревне Кучино готовится статья в майский номер УС.

Кучино со стороны речки Боярки

хранительница школьного музея В.Ю.Бугрина с журналом УС

д. Кучино. Музей"Пермь-36". Проходная участка особого назначения.

Второй объект поездки - старинное село Вереино на Чусовой. Нынче там нет никаких культурных учреждений, приезжает только библиотека-передвижка из соседнего села Сёла. В 2007 году сгорела старая деревянная церковь. Но люди живут и надеются.В дома проведен водопровод, а вот с автобусным движением и отправкой детей в школу пос. Калино дело плохо обстоит.

с. Вереино. В доме автора текста Г.Г.Еруслановой

с. Вереино. Обсуждение текста и отбор фотографий

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