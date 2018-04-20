Командировка Уральского следопыта

18-20 апреля с Юнием Алексеевичем Горбуновым для реализации проекта "История России. Река Чусовая" прошла фотоэкспедиция в Пермский край.

Маршрут апрельской командировки в Чусовской район Пермского края:

- дачный поселок Плес

– дер. Малышата

– село Села.

Дачный поселок Плес протянулся по берегу Чусовой десятком домов. Есть здесь и постоянные жители, но тоже дачники.

Село Села – большое, старинное, административный центр Селского сельского поселения. Библиотека-филиал № 7 городской районной обслуживает не только свое село, но и соседнее село Вереино. Библиотекарь приезжает сюда раз в неделю.

Библиотекарь Светлана Ивановна Горностаева, местная жительница, по профессии агроном. Активно занимается краеведением: собирает фотографии, воспоминания ветеранов, документы и публикации по истории своего села, устраивает выставки, встречи. Она будет и автором статьи о Селах в «УС» (июль 2018).

Иллюстрации – из фонда библиотеки

До Малышат добраться не удалось – апрель уже развез дороги.

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