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Новостигрант Автор: - 21.05.2018
Фонд Президентских грантов май 2018
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Очередная командировка на реку Чусовую

карта командировок для Фонд Президентских грантов

началась 17 мая с посещения уже знакомой библиотеки села Верхнее Калино Чусовского района Пермского края. Приятно было увидеть. что библиотекарь Татьяна Валерьевна Дудина устроила для читателей выставку журналов «УС» с фотоэкспедицией по Чусовой в Пермском крае. Фонд Президентских грантов май 2018.

И еще. Татьяна Валерьевна подарила библиотеке «Следопыта» две книги: «Быль Чусовских городков: Историч. сборник. Вып. 2» и книгу генерала Г.Н.Зайцева «Альфа» - моя судьба» (СПб., 2006). Герой Советского  Союза генерал-майор Г.Н.Зайцев, командир легендарной группы «Альфа» - уроженец чусовской дер. Антыбары.  Фонд Президентских грантов май 2018.

Затем маршрут командировки перешел на левый берег Чусовой в село Вереино. Хотелось при свете майского дня снять остатки  погоста церкви, сгоревшей в 2008 г. В прежние посещения они пребывали под снегом. Памятники с именами усопших ревнителей православной веры  нуждаются в заботе властей и населения.

Из Вереино, не выезжая на тракт через современный погост проехали до ближайшей небольшой деревни Малышата. На освременной карте автомобильных дорог она обозначена как «нежил.». В бывшей многолюдной деревне живут теперь с десяток дачных домиков. В одном их них обитает с женой Михаил Викторович Устинов, бывший машинист электровоза.   Фонд Президентских грантов май 2018

Еще пять-семь километров по шоссе и мы в дачной деревне Плесо. Она вольготно разбежалась по самому берегу Чусовой и величается красивыми дачными домикамиФонд Президентских грантов май 2018

И вот мы в селе Села, о котором пойдет речь в июльском номере «УС». В библиотеке села состоялась встреча со старожилом дер. Плесо Анатолием Ивановичем Арсибековым, рассказавшем о прошлом деревни. Фонд Президентских грантов май 2018

Последний  пункт командировки – дер. Шалыги. На лавочке одного из домов собралось несколько старожилов. В их числе Павел Иванович Пермяков, который собрал и бережет фотоисторию деревни.  Фонд Президентских грантов май 2018 . И фото с жителями села Шалыги. Один только что вернулся с реки с живым судаком.Фонд Президентских грантов май 2018

 

Проект поддерживает фонд президентских грантов


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