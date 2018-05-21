Очередная командировка на реку Чусовую

началась 17 мая с посещения уже знакомой библиотеки села Верхнее Калино Чусовского района Пермского края. Приятно было увидеть. что библиотекарь Татьяна Валерьевна Дудина устроила для читателей выставку журналов «УС» с фотоэкспедицией по Чусовой в Пермском крае. .

И еще. Татьяна Валерьевна подарила библиотеке «Следопыта» две книги: «Быль Чусовских городков: Историч. сборник. Вып. 2» и книгу генерала Г.Н.Зайцева «Альфа» - моя судьба» (СПб., 2006). Герой Советского Союза генерал-майор Г.Н.Зайцев, командир легендарной группы «Альфа» - уроженец чусовской дер. Антыбары. .

Затем маршрут командировки перешел на левый берег Чусовой в село Вереино. Хотелось при свете майского дня снять остатки погоста церкви, сгоревшей в 2008 г. В прежние посещения они пребывали под снегом. Памятники с именами усопших ревнителей православной веры нуждаются в заботе властей и населения.

Из Вереино, не выезжая на тракт через современный погост проехали до ближайшей небольшой деревни Малышата. На освременной карте автомобильных дорог она обозначена как «нежил.». В бывшей многолюдной деревне живут теперь с десяток дачных домиков. В одном их них обитает с женой Михаил Викторович Устинов, бывший машинист электровоза.

Еще пять-семь километров по шоссе и мы в дачной деревне Плесо. Она вольготно разбежалась по самому берегу Чусовой и величается красивыми дачными домиками

И вот мы в селе Села, о котором пойдет речь в июльском номере «УС». В библиотеке села состоялась встреча со старожилом дер. Плесо Анатолием Ивановичем Арсибековым, рассказавшем о прошлом деревни.

Последний пункт командировки – дер. Шалыги. На лавочке одного из домов собралось несколько старожилов. В их числе Павел Иванович Пермяков, который собрал и бережет фотоисторию деревни. . И фото с жителями села Шалыги. Один только что вернулся с реки с живым судаком.

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