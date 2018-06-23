Летняя поездка на реку Чусовую

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 19-22 июня

Маршрут: г. Чусовой – с. Вереино – Верхнечусовские городки – г. Чусовой

г. Чусовой.

Исторический сквер: путь Ермака по Чусовой на освоение Сибири

Фотографии участников постоянно действующих Малых Астафьевских чтений в Чусовом

Село Вереино.

Журнал «Уральский следопыт» получили:

автор Г.Г.Ерусланова (справа)

потомки первого председателя колхоза «12 лет Октября» Нина Геннадьевна и Леонид Михайлович Тимофеевы - Чудиновы (справа)

Дорога к знаниям.

Библиотекарь Светлана Ивановна Горностаева у лестницы, ведущей в библиотеку-передвижку села, которая размещается в бывшем доме настоятеля храма

Верхнечусовские городки – следующий объект фотоэкспедиции.

Работа над очередным очерком. Зав. библиотекой Н.В.Гаврилова, библиотекарь, автор очерка Н.В.Яркова и координатор проекта Ю.А.Горбунов;

4. город Чусовой

Этнографический парк истории реки Чусовой. Создан энергией и талантом Леонарда Дмитриевича Постникова, ныне покойного.

Его дело продолжает дочь – Ольга Леонардовна. Старинные постройки Парка перевезены сюда из чусовских деревень

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