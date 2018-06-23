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Новостигрант Автор: - 23.06.2018
в музее писателя В.П.Астафьева
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Летняя поездка на реку Чусовую

карта командировок для Фонд Президентских грантов

 

 

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 19-22 июня

Маршрут: г. Чусовой – с. Вереино – Верхнечусовские городки – г. Чусовой

  1. г. Чусовой.

 

город на слиянии трех рек: Чусовой, Усьвы и Лысьвы

город на слиянии трех рек: Чусовой, Усьвы и Лысьвы

Исторический сквер: путь Ермака по Чусовой на освоение Сибири

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в музее писателя В.П.Астафьева

в музее писателя В.П.Астафьева

Фотографии участников постоянно действующих Малых Астафьевских    чтений в Чусовом

  1. Село Вереино.

Журнал «Уральский следопыт» получили:

автор Г.Г.Ерусланова (справа)

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потомки первого председателя колхоза «12 лет Октября» Нина Геннадьевна и Леонид Михайлович Тимофеевы - Чудиновы (справа)

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Дорога к знаниям.

Фонд Президентских грантов июнь 2018 DSCN4916

Библиотекарь Светлана Ивановна Горностаева у лестницы, ведущей в библиотеку-передвижку села, которая размещается в бывшем доме настоятеля храма

  1. Верхнечусовские городки – следующий объект фотоэкспедиции.

в поселковой библиотеке

в поселковой библиотеке

Работа над очередным очерком. Зав. библиотекой Н.В.Гаврилова, библиотекарь, автор очерка Н.В.Яркова и координатор проекта Ю.А.Горбунов;

библиотечное застолье

библиотечное застолье

4. город Чусовой

Этнографический парк истории реки Чусовой. Создан энергией и талантом Леонарда Дмитриевича Постникова, ныне покойного.

Его дело продолжает дочь – Ольга Леонардовна. Старинные постройки Парка перевезены сюда из чусовских деревень

часовня из д. Шалыги Сейчас здесь минимузей Ермака

часовня из д. Шалыги
Сейчас здесь минимузей Ермака

деревенская изба из д. Мульковой. За люлькой – экскурсовод Светлана Викторовна

деревенская изба из д. Мульковой.
За люлькой – экскурсовод Светлана Викторовна

пожарная часть из д. Антыбары

пожарная часть
из д. Антыбары

Балаган дом народных промыслов

Балаган
дом народных промыслов

Проект поддерживает фонд президентских грантов


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Летняя поездка на реку Чусовую 3 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
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