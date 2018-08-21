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Новостигрант Автор: - 21.08.2018
Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5051
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Июльская поездка на реку Чусовую

карта командировок для Фонд Президентских грантов

 

 

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 25-27 июля

Чусовой – Никифорово – Успенка – Краская Гора – Вилижная

 

Чусовская районная центральная библиотека имени А.С.Пушкина в г. Чусовом – первый и активный помощник в прохождении нашей фотоэкспедиции по Чусовскому району.Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5022

 

Деревня Никифорово – административный центр Никифоровского сельского поселения, куда входят чусовские деревни Успенка, Вилижная, Пеньки, Куликово. (Вид на д. Никифорово от кукурузного поля Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5033  Непонятно, почему Никифорово – административный центр сельского  поселения с целым десятком улиц – носит статус деревни.

Хозяйка сельской библиотеки в Никифорово – Наталья Николаевна ХалявинаФонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5031

В библиотеке уютно – как и во всех сельских читальнях района. Свежий номер журнала «Уральский следопыт» (подписки на него в библиотеке нет) Наталья Николаевна  рассматривает вместе с юными читательницами из ее актива Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5027

А читательница с большим стажем Нина Васильевна Зыкова рассказала нам о поселках Центральном и Камсплав – лесозаготовительном комплексе, созданном на берегу Чусовой в 1948 году. Труженики многих национальностей, собранные сюда не по своей воле, заготавливали лес и сплавляли его по Чусовой до Камы.

  Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5030Н.В.Зыкова и Н.Н.Халявина возле уголка истории с его экспонатами.

   Наталья Николаевна сопровождала нас в поездке по чусовским деревням.

Первая – деревня Успенка Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5075И опять-таки: почему Успенка деревня, если там живет действующий Успенский храм?

Успенка – старинное поселение. Название ему дала церковь Успения Пресвятой Богородицы. Здесь до сей поры существует скит Святотроицкого Стефанова мужского монастыря. Здесь преподобный Трифон Вятский в 1570 году построил для своего уединения келью-часовню на берегу Чусовой – к ней сейчас ведут земляные ступени Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5076А от часовни открывается вид на Чусовую, уже ставшую частью Камского «моря», и остров на месте бывших Нижних Чусовских Городков.

В сельской библиотеке Успенки, как и везде, «экспедицию» встречают чаем. Библиотекарь Людмила Даниловна Порошина тоже радуется свежемы «Уральскому следопыту» Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5049

 

К деревне Вилижной (прежнее название Вилижна)  лесом по берегу Чусовой ведет увалистая проселочная дорога. В старое время деревень было три Верхняя, Нижняя Вилижна и Одина – при безымянном ключе. Время и главным образом «море» оставили «на плаву» только одну. Сейчас это полностью дачный поселок, но живой, работящий и многолюдный. Памятником прошлому в некотором роде служит давным-давно причаленная на берег баржа. В ней находчт приют рыбаки, туристы и прочий люд, жадный до чусовских красот. Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5065 У дороги на высоком глинистом склоне селятся стрижи Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5071

До следующей дачной деревни -  Пеньки – посуху, оказалось, не добраться,  надо бы – водой, а теплохода у нас с собой не было.

Наш путь лежал теперь обратно к Успенке и к соседней с ней Красной Горе, где бытует Верхнечусовская  Борогодице-Казанская Трифонова женская пустынь. Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5034   На склоне Митейной горы, где она угнездилась, - популярный у местных жителей святой родник. Мы застали здесь большую группу детей из летнего лагеря Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5038

А еще у подножья горы разместились дом и приусадебный участок ветерана Верхних Чусовских Городков Юрия Александровича Волкова, сначала лесничего, а затем выборного председателя поссовета и главы администрации поселка. Он о многом может рассказать из истории здешнего края. На снимке: Ю.А.Волков жарким июльским днем с Н.Н.Халявиной. Он тоже был рад свежему  журналу. Фонд Президентских грантов июль 2018 DSCN5045

И долгий июльский день нашей командировки имеет свой конец

 

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Июльская поездка на реку Чусовую 3 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
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