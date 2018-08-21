Июльская поездка на реку Чусовую

в рамках фотоэкспедиции "История России. Река Чусовая"состоялась 25-27 июля

Чусовой – Никифорово – Успенка – Краская Гора – Вилижная

Чусовская районная центральная библиотека имени А.С.Пушкина в г. Чусовом – первый и активный помощник в прохождении нашей фотоэкспедиции по Чусовскому району.

Деревня Никифорово – административный центр Никифоровского сельского поселения, куда входят чусовские деревни Успенка, Вилижная, Пеньки, Куликово. (Вид на д. Никифорово от кукурузного поля Непонятно, почему Никифорово – административный центр сельского поселения с целым десятком улиц – носит статус деревни.

Хозяйка сельской библиотеки в Никифорово – Наталья Николаевна Халявина

В библиотеке уютно – как и во всех сельских читальнях района. Свежий номер журнала «Уральский следопыт» (подписки на него в библиотеке нет) Наталья Николаевна рассматривает вместе с юными читательницами из ее актива

А читательница с большим стажем Нина Васильевна Зыкова рассказала нам о поселках Центральном и Камсплав – лесозаготовительном комплексе, созданном на берегу Чусовой в 1948 году. Труженики многих национальностей, собранные сюда не по своей воле, заготавливали лес и сплавляли его по Чусовой до Камы.

Н.В.Зыкова и Н.Н.Халявина возле уголка истории с его экспонатами.

Наталья Николаевна сопровождала нас в поездке по чусовским деревням.

Первая – деревня Успенка И опять-таки: почему Успенка деревня, если там живет действующий Успенский храм?

Успенка – старинное поселение. Название ему дала церковь Успения Пресвятой Богородицы. Здесь до сей поры существует скит Святотроицкого Стефанова мужского монастыря. Здесь преподобный Трифон Вятский в 1570 году построил для своего уединения келью-часовню на берегу Чусовой – к ней сейчас ведут земляные ступени А от часовни открывается вид на Чусовую, уже ставшую частью Камского «моря», и остров на месте бывших Нижних Чусовских Городков.

В сельской библиотеке Успенки, как и везде, «экспедицию» встречают чаем. Библиотекарь Людмила Даниловна Порошина тоже радуется свежемы «Уральскому следопыту»

К деревне Вилижной (прежнее название Вилижна) лесом по берегу Чусовой ведет увалистая проселочная дорога. В старое время деревень было три Верхняя, Нижняя Вилижна и Одина – при безымянном ключе. Время и главным образом «море» оставили «на плаву» только одну. Сейчас это полностью дачный поселок, но живой, работящий и многолюдный. Памятником прошлому в некотором роде служит давным-давно причаленная на берег баржа. В ней находчт приют рыбаки, туристы и прочий люд, жадный до чусовских красот. У дороги на высоком глинистом склоне селятся стрижи

До следующей дачной деревни - Пеньки – посуху, оказалось, не добраться, надо бы – водой, а теплохода у нас с собой не было.

Наш путь лежал теперь обратно к Успенке и к соседней с ней Красной Горе, где бытует Верхнечусовская Борогодице-Казанская Трифонова женская пустынь. На склоне Митейной горы, где она угнездилась, - популярный у местных жителей святой родник. Мы застали здесь большую группу детей из летнего лагеря

А еще у подножья горы разместились дом и приусадебный участок ветерана Верхних Чусовских Городков Юрия Александровича Волкова, сначала лесничего, а затем выборного председателя поссовета и главы администрации поселка. Он о многом может рассказать из истории здешнего края. На снимке: Ю.А.Волков жарким июльским днем с Н.Н.Халявиной. Он тоже был рад свежему журналу.

И долгий июльский день нашей командировки имеет свой конец

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