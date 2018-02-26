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Новостигрант Автор: - 26.02.2018
DSCN4222 Фонд Президентских грантов
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Командировка Уральского следопыта

20-23 февраля с Юнием Алексеевичем Горбуновым для реализации проекта "История России. Река Чусовая" прошла фотоэкспедиция в село Вереино Пермского края, которое расположилось на левом берегу реки Чусовая. карта командировок для Фонд Президентских грантов

Библиотеки в этом селе нет, музея - тоже

Село без школы и клуба. Библиотекарь из соседнего села приезжает два раза в неделю. Чтобы найти нужный фотоматериал, пришлось буквально ходить по домам.

На фото:

Нина Егоровна Неволина, собирательница и хранительница фотоистории села

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Галина Григорьевна Ерусланова.  Она здесь дачница, но живет с мужем круглый год, интересуется историей села и переживает все его невзгоды.
Она и станет автором чусовской подборки о селе Вереино в очередном выпуске журнала "Уральский следопыт" проекта "История России. Река Чусовая"

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Проект поддерживает фонд президентских грантов


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