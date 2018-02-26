Командировка Уральского следопыта

20-23 февраля с Юнием Алексеевичем Горбуновым для реализации проекта "История России. Река Чусовая" прошла фотоэкспедиция в село Вереино Пермского края, которое расположилось на левом берегу реки Чусовая.

Библиотеки в этом селе нет, музея - тоже

Село без школы и клуба. Библиотекарь из соседнего села приезжает два раза в неделю. Чтобы найти нужный фотоматериал, пришлось буквально ходить по домам.

На фото:

Нина Егоровна Неволина, собирательница и хранительница фотоистории села

Галина Григорьевна Ерусланова. Она здесь дачница, но живет с мужем круглый год, интересуется историей села и переживает все его невзгоды. Она и станет автором чусовской подборки о селе Вереино в очередном выпуске журнала "Уральский следопыт" проекта "История России. Река Чусовая"

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