Конференция общественных экологических организаций

прошла 12 апреля в Екатеринбурге.

Ее организаторами выступили:

Общественная палата Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Обсуждался вопрос экологического состояния в Свердловской области, роль некоммерческих экологических организаций в общественном контроле.

Большой блок выступлений был посвящен состоянию реки Чусовая и ее роли в истории региона

Была приглашена Автономная некоммерческая организация "Уральский следопыт"

Выступали:

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской областиПетров Вячеслав Витальевич

Пономарева Александра Владимировна

Руководитель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Калинкин Николай Михайлович

Инициаторы проекта «Операция Ч» Плюснин Владимир Серафимович, Петров Борис Сергеевич, Калинкин Александр Николаевич

Главный редактор журнала "Уральский следопыт" доложил о ходе реализации проекта "История России. Река Чусовая", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в текущий период и предложил сотрудничество с представленными на конференции организациями в рамках экологического просвещения.