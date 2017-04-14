Спасательная операция завершена

Таковы итоги космического квеста "Сын неба – где ты?", прошедшего 12 апреля в Уральском государственном экономическом университете. В нем приняли участие 9 команд студентов УРГЭУ и 12 команд школьников старших классов Екатеринбурга. Организаторами квеста выступили Молодежный клуб Русского географического общества «Уральский следопыт» и Уральский государственный экономический университет. Согласно легенде квеста, экипажу космического корабля, для того чтобы восстановить повреждения, полученные в результате аварийной посадки на Марс, пришлось вступить в товарно-денежные отношения с марсианами и своими знаниями и умениями заработать деньги на ремонт ракеты. Без денег расчетливые марсиане не хотели ни металл продавать, ни корабль чинить.

Деньги зарабатывались тяжелым умственным трудом. На 12 этапах экипажам звездолета пришлось объяснять физические и химические процессы, происходящие в космосе, моделировать и нарушать законы гравитации, ориентироваться по созвездиям в планетарии, лепить модель звездолета, выбирать из многочисленных минералов металлические руды, отвечать на каверзные астрономические вопросы, рассказывать любопытным марсианам о тайнах планеты Земля. А кто построил египетские пирамиды? А почему на острове Пасха маои смотрят в небо? А кто сможет по заданным географическим координатам построить Бермудский треугольник на глобусе?

Командам пришлось здорово потрудиться, зарабатывая марсианские таланты (местная валюта). Но как в экономическом университете обойтись без экономической составляющей? Фирсов Максим, главный редактор журнала «Уральский следопыт», тут же предложила открыть Марсианский географический банк, а активные брокеры банка (пришедшие поддержать участников члены Русского географического общества) тут же начали "продавать" космонавтам акции разных номиналов. Как и положено на бирже, курс акций постоянно скакал то вверх, то вниз. Кто-то на курсе этих акций неплохо заработал, кто-то просто несказанно разбогател, а кто-то так и не сумел набрать заветные 1450 марсианских талантов и смог улететь с поверхности красной планеты только благодаря помощи товарищей по экипажу космического корабля. Без взаимовыручки в космосе не обойтись. Три часа квеста пролетели незаметно. Все 110 членов экипажа благополучно вернулись на Землю. Надо заметить, что экипаж космонавтов был международный. Одной из студенческих команд была команда иностранных студентов, проходящих обучение в Уральском государственном экономическом университете. К этой команде был прикреплен персональный космонавт-переводчик, в совершенстве владеющий не только марсианскими диалектами, но и английским и русским языками. Так что квест получился международный, как и положено в освоении космического пространства.



