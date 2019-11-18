Кость, троллейбус и ворона

Представьте себе обычную городскую улицу. Время – десять часов утра, город насытился утренними выхлопными газами от машин. На дорогах обычная суета – машины снуют туда-сюда, пешеходы в небольшом количестве куда-то идут. Обычный сумрачный ноябрьский день в мегаполисе. Подхожу к перекрестку. Остановилась. Жду когда загорится зеленый сигнал. Вдруг как будто сверху на дорогу что-то упало. Прямо на пешеходный переход. Присмотрелась – кость!!!! Да неее…не может быть…. Как кость, откуда кость, кто кинул…? Озираюсь по сторонам… никого нет, кто бы это мог сделать….? ДомА далеко, чтобы, например, хозяйка, варившая суп, могла выбросить обглоданную кость в окно. Странно… ворона прилетает и проверяет готовность продукта

Наверно это от троллейбусных проводов что-то отпало, думаю. Начала сразу переживать за троллейбус, который тоже стоит со мной на светофоре и ждет зеленый сигнал. Вдруг, когда он будет проезжать то место, откуда что-то отпало – замкнет цепь и меня окатит искрами высокого напряжения? Стало тревожно…

Наконец – поехали! Перешла светофор благополучно. Оглядываюсь назад и вижу, как троллейбус проезжает колесами по странному предмету. Он хрустит и ломается. Потом еще едут машины. Их много. И почти каждая проезжает по уже обломкам чего-то. А мне любопытно стало. Стою и смотрю. А над перекрестном кружится ворона. То сядет на провода троллейбусные. То отлетит подальше. То на пешеходный тротуар сядет. То на дерево взлетит. Ощущение – что ей что-то здесь надо и она только момент ждет чтобы машины разьехались. Наконец красный свет загорелся. Немедля ни секунды эта ворона камнем падает на дорогу, хватает один из обломков и улетает с ним на дерево! Так ведь это точно была кость!!!

Ворона на дереве ждет

Ну как вам? Чем не яркий пример того, что городские вороны способны к умственной деятельности, достойной всяческих похвал!!!! Это ведь надо! Кинуть перед самой тяжелой машиной (чтобы уж – наверняка!!) кость.

Подождать, когда ее раскрошат. И достать мозговиночку вкусную оттуда. А потом спокойно уплетать ее сидя на ветке.

Сейчас, немного поточнее надо положить

Эта история показала мне, что даже самая обычная дорога с работы домой может превратиться в небольшое приключение. Надо только быть чуточку наблюдательней!



