Кость, троллейбус и ворона

Эх! Как жаль, что я не орнитолог! Я бы такие открытия сделала!!! Мне бы чуточку свободного времени!!! Я хочу изучать жизнь ворОн. Обычных городских ворОн (да, простят, меня их деревенские сородичи, если таковые имеются). Еще сегодня с утра я не думала стать орнитологом – а теперь – прямо руки чешутся, хоть с работы увольняйся! А что стало причиной, повлиявшей столь радикально на мое мировоззрение я вам, сейчас расскажу!
Наверно это от троллейбусных проводов что-то отпало, думаю. Начала сразу переживать за троллейбус, который тоже стоит со мной на светофоре и ждет зеленый сигнал. Вдруг, когда он будет проезжать то место, откуда что-то отпало – замкнет цепь и меня окатит искрами высокого напряжения? Стало тревожно…
Наконец – поехали! Перешла светофор благополучно. Оглядываюсь назад и вижу, как троллейбус проезжает колесами по странному предмету. Он хрустит и ломается. Потом еще едут машины. Их много. И почти каждая проезжает по уже обломкам чего-то. А мне любопытно стало. Стою и смотрю. А над перекрестном кружится ворона. То сядет на провода троллейбусные. То отлетит подальше. То на пешеходный тротуар сядет. То на дерево взлетит. Ощущение – что ей что-то здесь надо и она только момент ждет чтобы машины разьехались. Наконец красный свет загорелся. Немедля ни секунды эта ворона камнем падает на дорогу, хватает один из обломков и улетает с ним на дерево! Так ведь это точно была кость!!!
Ну как вам? Чем не яркий пример того, что городские вороны способны к умственной деятельности, достойной всяческих похвал!!!! Это ведь надо! Кинуть перед самой тяжелой машиной (чтобы уж – наверняка!!) кость.
Подождать, когда ее раскрошат. И достать мозговиночку вкусную оттуда. А потом спокойно уплетать ее сидя на ветке.
Эта история показала мне, что даже самая обычная дорога с работы домой может превратиться в небольшое приключение. Надо только быть чуточку наблюдательней!