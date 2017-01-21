В первый день фестиваля Ледовый штурм прошел отборочный этап дисциплины ледовое граффити. Предложенная тема: "Год экологии":

Учащиеся художественных образовательных учреждений после конкурса эскизов попытались воплотить задуманное на ледовой поверхности городка на Площади 1905 года. Доля этого от "Уральского следопыта" было предложено около 100 баллончиков с краской разных цветов. Сразу обнаружилась сложность переноса изображения с бумаги на лед. Через некоторое время ребятам уже помогали наносить краску родители, педагоги.

Это был коллективный труд. Через отведенные 4 часа стена возле самой большой горки зимнего городка оказалась украшена изображениями животных и птиц, которые находятся на грани исчезновения или уже исчезли с лица Земли.