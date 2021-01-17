Ледовый штурм состоялся

В воскресение 17 января на ледяной стене вокруг главной елки города прошли состязания по ледолазанию

В спортивных соревнованиях приняли участие 57 альпинистов разных возрастов из Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Нижнего Тагила, Челябинска, Черноисточинска, Нижней Салды.

Победители определены следующим образом:

Скорость женщины Ударцева Анна, Антропова Анна, Самофеева Анна

Скорость мужчины Денисов Илья, Гарейс Тимофей, Холманских Денис

Скорость девушки 16-17 Чигвинцева Дарья, Шахова Дина, Венская Мария

Скорость девушки 13-15 Превысокова Анна, Крамская Софья,

Скорость юноши 16-18 Клеманов Савелий, Захаров Матвей, Чёрных Максим

Скорость юноши 13-15 Конев Максим, Рамазанов Данил, Захаров Михайл

Трудность женщины Ударцева Анна и Асипчук Александра разделили 1 место, 3 хомутова ксения

Трудность мужчины Денисов Илья, Шитиков Ян, Тарасов Сергей

Трудность девушки 16-18 Ченская Мария, Чигвинцева Дарья Шахова Дина

Трудность юноши 16-18 Климанов Савелий, Семенов Егор, Губин николай

Трудность юноши 13-15 Перевалов Дмитрий, Рамазанов Данил, Меньшиков Егор

Трудность девушки 13-15 Превысокова Анна, крамская Софья

После основной программы фестиваля состоялась гонка преследования на суперприз от журнала «Уральский следопыт».

Одновременный стартовали 18 спортсменов, на одинаковом расстоянии друг от друга. Участник, которого догонял пареследователь, сходил с дистанции. Несколько спортсменов сорвались с дистанции, спасаясь от догоняющего ледолаза. Победителоь смог обогнуть ледовую стену вокруг елки три раза