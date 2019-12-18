Леса Лориэна спасены

14 декабря Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» совместно с Уральским государственным лесотехническим университетом провели вторую за год квест-игру «Сказочная тайга». Принять в ней участие зарегистрировалось 88 команд – это около 500 человек. 57 команд представляли категорию школьники с 9 по 11 классы, 31 команда категорию студентов колледжей и техникумов.

Участники 22 команд приехали из 15 городов и поселков Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Юноши и девушки, представляющие самый дальний регион, приехали в УГЛТУ из поселка Ульт-Ягун Ханты-Мансийского автономного округа.

На торжественном открытии врио ректора Платонов Евгений Петрович поприветствовал всех собравшихся, которых не вместил даже актовый зал главного корпуса университета. Он пожелал всем честной бескомпромиссной борьбы, новых знаний и поступления в университет в 2020 году. Так как среди присутствующих были гости и из других субъектов федерации, к ним прежде всего обратилась представитель Департамента лесного хозяйства всего Уральского федерального округа. От лица Администрации города Екатеринбурга напутственные слова участникам сказала председатель Комитета по молодежной политике Касимова Юлия Сергеевна. Координатор Молодежного клуба Семенов Михаил и главный редактор журнала «Уральский следопыт» Фирсов Максим, рассказали ребятам правила, легенду квеста, напомнили о правилах прохождения онлайн этапов. В 11 часов старт квесту был дан.

В этом году подразделениями УГЛТУ и волонтерами Молодежного клуба было подготовлено 80 конкурсных этапов! По легенде квеста участникам предстояло спасать остатки гигантских некогда лесов Лориэна.

За три часа эльфам предстояло пройти как можно больше этапов. На каждом пройденном этапе команда из пяти человек могла заработать баллы-артефакты. Главное было не растерять их до финиша.

Этапы тематически делились несколько блоков, подготовленных структурными подразделениями университета. Проходить их можно было в любой последовательности. Главное требовалось не заблудиться. Для этого на старте все получили карты квеста с описанием конкурсных этапов и схемой студенческого городка. Зачет производился независимо по двум возрастным группам: школьники и студенты колледжей.

Участникам пришлось перемещаться по кампусу с помощью навигаторов; использовать лазерные дальномеры и высотомеры; узнать правила обращения с бензопилой и секреты защитных костюмов Хускварна; провести химические и физические опыты; пострелять из лазерного оружия и побегать с препятствиями; штурмовать скалодром и крутить педали велотренажера; определять породы деревьев по цвету, вкусу, и запаху; провести дегустацию студенческих перекусов; раскрыть тайны общежитий; продемонстрировать навыки сборка мебели, завести дизель, поездить на тракторе, узнать чем отличается харвестер от форвардера и многое другое.

В заранее назначенное время заработанные артефакты были сданы на финише, и пока приемная комиссия рассказывала о направлениях подготовки Университета, конкурсная комиссия подвела итоги квеста.

Результаты квест-игры "Сказочная тайга":

Категория школьники

1 место Команда "Ночные охотники" Каменск-Уральский ЦДО

2 место Команда " Семки с района" Екатеринбург МАОУ СОШ №197

3 место Команда "Катюша" п. Белоярский СОШ №18

Категория колледжи и техникумы:

1 место Команда "Энергетики" Екатеринбургский энергетический техникум

2 место Команда "Реинкарнация" г. Полевской ЦРТ им. Бобровой

3 место Команда "Не запасное колесо" Екатеринбургский техникум автомобильного транспорта и сервиса

Призы от ректора Уральского лесотехнического университета

1 место Команда "Попади в 10" г. Сухой Лог

2 место Команда "11-й экипаж" п. Ачит

3 место Команда "Piligrim" ХМАО Ульт-Ягунская СОШ

Призы от институтов и подразделений УГЛТУ

- Аспирантура и Международный отдел - Команда "Дети рулят"

- Институт леса и природопользования - Команда "Уфимцы-9" п. Уфимка Уфимская СОШ; Команда "Дружнята" МАОУ СОШ №97; Команда "Домовенок" школа №25, а также руководители команд: гимназии № 94 Христофорова Н.И.; школы № 71 Бурухина Л.А; школы №15, гимназии №135

- Института лесного бизнеса - Команда "Piligrim" ХМАО Ульт-Ягунская СОШ, и команда "Уфимцы-10" п. Уфимка Уфимская СОШ, команды "9,10,11-й экипаж" Ачитской СОШ

Автомобильно-транспортный институт - Команда "Не запасное колесо"

Химико-технологический институт - Команда "Попади в 10-ку" Сухой Лог и команда "Кедр-3" п. Кушва

Профком студентов - Команда "ЛесОк" г. Челябинск СОШ№ 94

Квест-игра «Сказочная тайга» проводится Молодежным клубом РГО «Уральский следопыт» и Уральским государственным лесотехническим университетом уже третий раз. Это интересное, очень познавательное мероприятие, которое с каждым годом собирает все больше и больше студентов колледжей и старшеклассников, расширяет географию участников, привлекает все больше и больше партнеров-организаторов.