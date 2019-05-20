Лесу Молодежного клуба РГО Уральский следопыт – быть!

19 мая 2019 года в рамках XXXVI Майской прогулки Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» и Уральский государственный лесотехнический университет организовали и провели масштабную акцию по посадке хвойных пород деревьев в лесопарке Лесоводов России. С 10 часов утра каждый участник Майской прогулки мог посадить свое именное дерево (ель или сосну). Саженцы заранее подготовили и привезли к месту посадки студенты 3 курса Института леса и природопользования УГЛТУ. Они же помогали всем желающим внести свой маленький вклад в озеленение парков Екатеринбурга, делились знаниями и навыками, полученными во время учебы в университете, консультировали, помогали выкапывать ямки и поливать саженцы.

Работы проводились под руководством ректора университета Платонова Евгения Петровича и заместителя директора ИЛП УГЛТУ Вагиной Татьяны Николаевны, сотрудников и специалистов Дирекции лесных парков. Свои деревья одними из первых посадили и.о. директора Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Куплевацкий Сергей Викторович, начальник Отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства Природных ресурсов и экологии Свердловской области Пономарева Александра Владимировна, дав старт воскресной акции.

Желающих внести свой вклад в благоустройства парка из числа участников Майской прогулки нашлось предостаточно. Не помешала этому и непредсказуемая уральская погода. Несмотря на дождливый и малоснежный майский воскресный день, за три часа участники акции высадили 464 именных саженца. Деревья сажали и в одиночку и группами по 3-5 человек, и целыми семьями, и трудовыми коллективами. Среди посадивших свои деревья, были студенты из Китайской Народной республики, жители Харбина. Веселые, жизнерадостные, на языке жестов, смеси русского и английского языков общались они со студентами лесотехнического университета, узнавая как правильно выкапывать ямку, на какую глубину помещать саженец, как правильно поливать.

Всего в воскресной посадке саженцев приняли участие 728 человек. По мнению всех участников и организаторов, мероприятие прошло успешно. Было решено сделать его традиционным и проводить каждый год в новом лесопарке, по маршрутам проведения Майской прогулки.