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НовостиМобильные новости Автор: - 20.05.2019
19 мая 2019 посадка дерева (7)
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Лесу Молодежного клуба РГО Уральский следопыт – быть!

19 мая 2019 года в рамках XXXVI Майской прогулки Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» и Уральский государственный лесотехнический университет организовали и провели масштабную акцию по посадке хвойных пород деревьев в лесопарке Лесоводов России. С 10 часов утра каждый участник Майской прогулки мог посадить свое именное дерево (ель или сосну). 19 мая 2019 посадка дерева (80) Саженцы заранее подготовили и привезли к месту посадки студенты 3 курса Института леса и природопользования УГЛТУ. Они же помогали всем желающим внести свой маленький вклад в озеленение парков Екатеринбурга, делились знаниями и навыками, полученными во время учебы в университете, консультировали, помогали выкапывать ямки и поливать саженцы. 19 мая 2019 посадка дерева (22)

Работы проводились под руководством ректора университета Платонова Евгения Петровича и заместителя директора ИЛП УГЛТУ Вагиной Татьяны Николаевны, сотрудников и специалистов Дирекции лесных парков. Свои деревья одними из первых посадили и.о. директора Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Куплевацкий Сергей Викторович, начальник Отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства Природных ресурсов и экологии Свердловской области Пономарева Александра Владимировна, дав старт воскресной акции.19 мая 2019 посадка дерева (71)

Желающих внести свой вклад в благоустройства парка из числа участников Майской прогулки нашлось предостаточно. Не помешала этому и непредсказуемая уральская погода. Несмотря на дождливый и малоснежный майский воскресный день, за три часа участники акции высадили 464 именных саженца. Деревья сажали и в одиночку и группами по 3-5 человек, и целыми семьями, и трудовыми коллективами. 19 мая 2019 посадка дерева (335)Среди посадивших свои деревья, были студенты из Китайской Народной республики, жители Харбина. Веселые, жизнерадостные, на языке жестов, смеси русского и английского языков общались они со студентами лесотехнического университета, узнавая как правильно выкапывать ямку, на какую глубину помещать саженец, как правильно поливать. 19 мая 2019 посадка дерева (115)

Всего в воскресной посадке саженцев приняли участие 728 человек. По мнению всех участников и организаторов, мероприятие прошло успешно. 19 мая 2019 посадка дерева (149)Было решено сделать его традиционным и проводить каждый год в новом лесопарке, по маршрутам проведения Майской прогулки.

19 мая 2019 посадка дерева (409)


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