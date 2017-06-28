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НовостиУральский следопыт Автор: stalker - 28.06.2017
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как правильно подготовить библиотеку к переезду

По инструкции Николая Ерохина при переезде библиотечных фондов необходимо сохранить порядок.
Для этого после маркировки шкафов и полок вчера приступили к упаковке книг. Процесс трудоемкий, но необходимо:
- упаковать книги в полиэтиленовые пакеты небольшими (подъемными) пачками. Завязать. Сделать дырку в мешке (обязательно!), чтобы выпустить воздух;
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- сделать на малярном скотче маркировку для мешков № шкафа - № полки - № пакета на полке 
в данном случае номер полки 0 обозначает, что маркер предназначен для книг, хранящихся на  шкафу
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- На подготовленный мешок прикрепить промаркированную отметку;  уложить промаркированный пакет с книгами обратно на полку
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Теперь шкаф и книги в нем готовы к перевозке.
Это был первый шкаф...

продолжение следует


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