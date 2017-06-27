Лето 2017. Исход библиотеки Уральского следопыта

Вот и заканчивается срок пребывания библиотеки журнала "Уральский следопыт" в помещении гостеприимного минералогического музея. Вчера поступило предложение освободить место для развертывания музейных экспозиций.
Это были замечательные годы, когда библиотека "Уральского следопыта" смогла развернуть свои фонды для доступа друзей журнала и участников заседаний секций и комиссий Свердловского отделения Русского географического общества. С сегодняшнего дня начинается подготовка к переезду архива "в бумаге".
- Куда? - уплотнимся на Тургенева, 13, в изначально названном Доме печати
адрес редакции прежний:
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Уважаемые читатели, авторы журнала, участники заседаний РГО:
адрес Екатеринбург,
ул. Добролюбова, 9в
для "Уральского следопыта"
больше не актуален.