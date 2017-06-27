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НовостиУральский следопыт Автор: stalker - 27.06.2017
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Лето 2017. Исход библиотеки Уральского следопыта

Вот и заканчивается срок  пребывания библиотеки журнала "Уральский следопыт" в помещении гостеприимного  минералогического музея. Вчера поступило предложение освободить  место  для  развертывания музейных экспозиций.

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Это были замечательные годы, когда библиотека "Уральского следопыта" смогла развернуть свои фонды для доступа друзей журнала и участников заседаний секций и комиссий Свердловского отделения Русского географического общества. С сегодняшнего дня начинается подготовка к переезду архива "в бумаге".

- Куда? - уплотнимся на Тургенева, 13, в изначально названном Доме печати

адрес редакции прежний:

620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

 

Уважаемые читатели, авторы журнала, участники заседаний РГО:

адрес Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 9в  
для "Уральского следопыта" 
больше не актуален.

 

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