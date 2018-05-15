Майский номер за 1982 год доступен читателям архива журнала “Уральский следопыт”

Были наших дней
Пионерия на марше.
Юность отцов
Неустроев С. — Это было в тридцатых...
Люди подвига
Абрамов Александр — Огонь на себя
Краеведческая копилка
Васильев Василий — Экспонат №91765
Алан Юрий — Старинная пластинка
Шашков Анатолий — Летопись ротмистра Станкевича
Бердинских Виктор — Н.Н.Пушкина-Ланская в Вятке
Седова Маргарита — Часовенка на перевале
Клюшников Юрий — Дюма в России
Следопытский телеграф
Этот день мы приближали, как могли...
Поэтические маршруты
Рамазанов Гилемдар, Аралбаев Кадим — 60 лет СССР
Сибирев Владимир, Чернухин Игорь — Все свершится своим чередом...
Наука и техника
Липатников Юрий — Первый в мире самолёт
Юность отцов
Нагибин Алексей — Молодость страны
Проза
Крапивин Сергей — Пять дней шесть лет спустя
На следопытской линейке
Гельруд Борис — Обелиск у школы
Енакаев Р. — В живых осталось только двое
Владимиров Алексей — Был дзот на месте том...
Комаров Евгений — Последний бой
Шилов Алексей — Адресат известен!..
Из книги природы
Чернов Юрий — Караканские этюды
В ума палату
Копайский Антон — Когда что придумано?
Пашин Виталий — Пищаль
Читатель-редакции. Редакция-читателю.
от редакции — Вы спрашивали...
Человек и Природа
Малышев Игорь — На дальних дорогах
Андреева М., Рябинин Борис — Озеро без будущего?
Мир на ладони
И серьёзное и курьёзное