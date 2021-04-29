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Новости Автор: - 29.04.2021
2021-05 cover
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Майский номер журнала

Уральский следопыт отправлен подписчикам и будет доступен покупателям розничных сетей.

в майском номере журнала "Уральский следопыт":

 Сохраняя традиции - В.Веретенев

-Незаметные победители - Л.Кощеев

-Разорванное колесо - А.ТурчаниновВ

-Здравствуй, Солдат! - Р.Буранбаева

-Клятва альпиниста - Е.Рябинин

-Снег начинается понедельник - П.Климов

-Топосъёмка в Катниковской пещере -О.Черепанова

-Уральский рябчик - С.Зимин

-Жизнь по уставу -Л.Крапивина

-Складной штык-нож - М.Колотов

-Председатель комиссии уполномочен заявить - Ю.Мамонтов

-Уникальная коллекция изданий лесного профиля

-Карта памяти - К.Берендеев

-Котёнок и дракон - А.Панин

-Думают ли роботы о смерти - Е.Мидаков

-Великан героического фэнтези - А.Речкин 

2021-05 cover


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