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НовостиУральский следопыт Автор: - 02.03.2021
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Весенний номер

Подписчикам отправленмартовский номер журнала "Уральский следопыт"  

Уральский следопыт продолжает предоставлять читателям краеведческие материалы по Уральскому региону. 

- Сад лечебных культур
- Уралспас. Соревнования и учения
- Зачет декану и студентам. - Андрей Черный
- Фотосессия на время и …точность - Наталия Дудко
- Функциональная пятая точка Евгений Ватагин
- Русский акцент "песни партизан" - Александр Булгаков
- Мультимачете Тайга-Н - Михаил Колотов
- Операция «Роза» - Николай Вехов
- Земля Александры - Виталий Смирнов
- Потерявшийся, но не исчезнувший - Юрий Мамонтов
- Туринская «валюта» - Александр Макурин
- М-ский треугольник: йети или человеческий фактор? - Максим Шишкин
- Ялуторовск: золотые ворота Сибири - Виктория Красюк
- В начале было слово — «Бандерилья» - Лариса Крапивина
- Юлий Буркин - Восстание протезов
- Чудовище - Галина Шкарупа

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