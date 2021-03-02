Весенний номер

Подписчикам отправленмартовский номер журнала "Уральский следопыт"

Уральский следопыт продолжает предоставлять читателям краеведческие материалы по Уральскому региону.

- Сад лечебных культур

- Уралспас. Соревнования и учения

- Зачет декану и студентам. - Андрей Черный

- Фотосессия на время и …точность - Наталия Дудко

- Функциональная пятая точка Евгений Ватагин

- Русский акцент "песни партизан" - Александр Булгаков

- Мультимачете Тайга-Н - Михаил Колотов

- Операция «Роза» - Николай Вехов

- Земля Александры - Виталий Смирнов

- Потерявшийся, но не исчезнувший - Юрий Мамонтов

- Туринская «валюта» - Александр Макурин

- М-ский треугольник: йети или человеческий фактор? - Максим Шишкин

- Ялуторовск: золотые ворота Сибири - Виктория Красюк

- В начале было слово — «Бандерилья» - Лариса Крапивина

- Юлий Буркин - Восстание протезов

- Чудовище - Галина Шкарупа