Мартовский номер отправлен подписчикам. Спрашивайте журнал “Уральский следопыт” в киосках.

Раздел "Встречный ветер" приглашает читателей в сказочное путешествие по Самоцветной полосе Урала. В статье представлены исторические факты открытий и освоения месторождений драгоценных и поделочных камней. Каждый подписчик журнала получит в подарок образец Шайтанского переливта от Уральского центра камня.

Раздел "Река времени" продолжает знакомить читателей с подробностями покорения зимней Манараги в Пятидесятые и раскопок Ипатьевской усадьбы в нулевые. От истоков судостроения, мимо "Города гениев", несет неспешно Река Чусовая свои воды, рассуждая о жизни после смерти.

Раздел фантастики "Аэлита" представлен в рубриках:

"Законы Вселенной", "Координаты чудес" и "Повод для улыбки".

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