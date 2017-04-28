мас-рестлинг

Открытый Чемпионат города Екатеринбурга по мас-рестлингу проводится с целью укрепления единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России дальнейшей популяризации видов спорта в Свердловской области.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения чемпионата: г. Екатеринбург, плотинка.

Сроки проведения чемпионата 28 мая 2017года

Регистрация и взвешивание участников с 11-00 до 11-30. Начало соревнований в 12-00

Чемпионат проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год.

Чемпионат проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющих подготовку 3 юн. спортивный разряд и выше, а также допускаются спортсмены без разряда.

К участию в соревновании допускаются спортсмены возраста:

юноши 12-14 лет (2002-2004г.р.),

юноши и девушки 15-17 лет (1999-2001г.р.),

юниоры и юниорки 18-21 год (1995-1998г.р.),

мужчины и женщины старше 21 года.

Каждый участник должен представить медицинскую справку и полис обязательного медицинского страхования, паспорт (св-во о рождении).

Организатор проведения спортивного мероприятия

Редакция журнала «Уральский Следопыт», «Уральская федерация мас-рестлинга»

Участие в чемпионате осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников чемпионата может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.

№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)».

Ответственность за безопасность проведения чемпионата возлагается на РОО СО «Уральская федерация мас-рестлинга».

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении чемпионата являются:

- главный судья – Казаков Алексей Юрьевич

скачать положение здесь: masrestling-me17