мас-рестлинг

Открытый Чемпионат города Екатеринбурга по мас-рестлингу проводится с целью укрепления единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России дальнейшей популяризации видов спорта в Свердловской области.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения чемпионата: г. Екатеринбург, плотинка.
Сроки проведения чемпионата 28 мая 2017года
Регистрация и взвешивание участников с 11-00 до 11-30. Начало соревнований в 12-00
Чемпионат проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год.
Чемпионат проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющих подготовку 3 юн. спортивный разряд и выше, а также допускаются спортсмены без разряда.
К участию в соревновании допускаются спортсмены возраста:
юноши 12-14 лет (2002-2004г.р.),
юноши и девушки 15-17 лет (1999-2001г.р.),
юниоры и юниорки 18-21 год (1995-1998г.р.),
мужчины и женщины старше 21 года.
Каждый участник должен представить медицинскую справку и полис обязательного медицинского страхования, паспорт (св-во о рождении).
Организатор проведения спортивного мероприятия
Редакция журнала «Уральский Следопыт», «Уральская федерация мас-рестлинга»
Участие в чемпионате осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников чемпионата может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)».
Ответственность за безопасность проведения чемпионата возлагается на РОО СО «Уральская федерация мас-рестлинга».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении чемпионата являются:
- главный судья – Казаков Алексей Юрьевич
скачать положение здесь: masrestling-me17