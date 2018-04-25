мас-рестлинг

Общее руководство осуществляет РООСО «Уральская федерация мас-рестлинга». Главный судья – Казаков Алексей Юрьевич Руководитель помоста – Пермяков Михаил

Положение

о проведении открытого турнира г. Екатеринбурга по мас-рестлингу,

в рамках фестиваля Майский экстрим-2018

1. Цели.

- выявление сильнейших спортсменов;

- пропаганда силовых единоборств как массовых зрелищных среди молодежи видов спорта;

- формирование престижности занятиями спортом в молодежной среде, как следствие формирования престижности здорового образа жизни;

2. Место и время проведения.

г. Екатеринбург, Исторический сквер, 27 мая 2018 года.

Регистрация и взвешивание с 12:30 до 13:30 часов. Старт в 14:00 часов.

3. Руководство

Общее руководство осуществляет РООСО «Уральская федерация мас-рестлинга». Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья – Казаков А. Ю.,

Руководитель помоста – Пермяков М. В.

4. Участники и программа

К участию допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку, медицинскую страховку и допущенные к участию в соревнованиях врачом.

Весовые категории:

младшие юноши (12-14 лет) 40, 40+кг;

юноши 50,60,70,80,80+кг:

девушки 60,70,80+;

мужчины 60,70,80,90,90+ кг;

женщины 50, 60, 70, 70+ кг.

При наличии в какой либо весовой категории менее трех участников категория аннулируется и примыкает к более тяжелой категории.

5. Судейство

Судейская бригада: руководитель помоста, арбитр (судья на помосте), технический секретарь, судья-информатор.

6. Награждение

Спортсмены, завоевавшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.

7. Финансирование

Все расходы, связанные с награждением призеров и победителей соревнований берут на себя: Уральская федерация мас-рестлинга и возможные спонсоры.

8. Заявки

Предварительные заявки на участие принимаются по предлагаемой форме

Предварительная регистрация

справки по телефону оргкомитета 8922-222-10-22 Алексей Казаков .

Данное положение является вызовом на соревнования.