мас-рестлинг

Общее руководство осуществляет РООСО «Уральская федерация мас-рестлинга». Главный судья – Казаков Алексей Юрьевич Руководитель помоста – Пермяков Михаил
Положение
о проведении открытого турнира г. Екатеринбурга по мас-рестлингу,
в рамках фестиваля Майский экстрим-2018
1. Цели.
- выявление сильнейших спортсменов;
- пропаганда силовых единоборств как массовых зрелищных среди молодежи видов спорта;
- формирование престижности занятиями спортом в молодежной среде, как следствие формирования престижности здорового образа жизни;
2. Место и время проведения.
г. Екатеринбург, Исторический сквер, 27 мая 2018 года.
Регистрация и взвешивание с 12:30 до 13:30 часов. Старт в 14:00 часов.
3. Руководство
Общее руководство осуществляет РООСО «Уральская федерация мас-рестлинга». Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – Казаков А. Ю.,
Руководитель помоста – Пермяков М. В.
4. Участники и программа
К участию допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку, медицинскую страховку и допущенные к участию в соревнованиях врачом.
Весовые категории:
младшие юноши (12-14 лет) 40, 40+кг;
юноши 50,60,70,80,80+кг:
девушки 60,70,80+;
мужчины 60,70,80,90,90+ кг;
женщины 50, 60, 70, 70+ кг.
При наличии в какой либо весовой категории менее трех участников категория аннулируется и примыкает к более тяжелой категории.
5. Судейство
Судейская бригада: руководитель помоста, арбитр (судья на помосте), технический секретарь, судья-информатор.
6. Награждение
Спортсмены, завоевавшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.
7. Финансирование
Все расходы, связанные с награждением призеров и победителей соревнований берут на себя: Уральская федерация мас-рестлинга и возможные спонсоры.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие принимаются по предлагаемой форме
Предварительная регистрация
справки по телефону оргкомитета 8922-222-10-22 Алексей Казаков.