Воздушная гимнастика на полотнах

Положение
о проведении о фестивале по воздушной гимнастике на полотнах
в рамках фестиваля «Майский Экстрим 2017»
Название:
«Майский Экстрим 2017»
Дата и место проведения:
28 мая 2017 г Плотинка г. Екатеринбурга
Время проведения 13:00 – 15:00
Организаторы и руководство:
Организатор фестиваля: редакция журнала «УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ»;
Организатор фестиваля по воздушной гимнастике на полотнах студия танца «наШЕСТвие»
руководитель дисциплины Екатерина Лапинская (тел. 8 922 20 20 720)
Цели и задачи Фестиваля:
Фестиваль призван способствовать:
- повышению профессионального уровня исполнительского мастерства участников; - популяризации воздушной гимнастики на полотнах выявлению талантливых исполнителей;
- приобщению молодёжи к здоровому и активному образу жизни;
- раскрытию и активизации творческого потенциала участников фестиваля
Программа фестиваля:
Фестиваль пройдет в форме показательных выступлений учеников по воздушной гимнастике на полотнах студий танца Екатеринбурга
Участникам фестиваля будут предложены полотна высотой не менее 4 м, не более 6 м, габардин-стейч ,вращающиеся, воздушное кольцо, пилон . В показательной программе участника должно быть использовано не менее 10 трюков
Для участников младше 15 лет обязательна страховка с использованием матов.
Требования к участникам соревнований, условия их допуска:
Участниками фестиваля могут быть все заявившиеся, достигшие возраста 14 лет, имеющие опыт занятий на полотнах не менее года. Обязательны:
- паспорт (а от несовершеннолетних -согласие родителей или попечителей);
- страховой полис от несчастного случая, действующий на момент проведения состязания (его также можно будет оформить на месте);
Регистрация участников:
Регистрация начинается 30 апреля . Заявку на участие нужно отправить по адресу
http:// vk.com/ekbpoledance до 27 мая включительно.
В заявке необходимо указать
- ФИО,
- возраст,
- студию танца,
- уровень подготовки
В день фестиваля на каждого участника (за счет средств самого участника) оформляется страховой полис от несчастного случая, действующий на момент проведения соревнований.
Безопасность и механизм реализации:
Медицинское обслуживание мероприятия обеспечивают специалисты, проинструктированные по технике безопасности и оказанию первой доврачебной помощи. Привлекаются специалисты Управления МЧС России по Свердловской области.
По дополнительным вопросам организации и условий соревнований, обращаться: тел.: 8 922 20 20 720
электронная почта
http://vk.com/ekbpoledance Лапинская Екатерина Александровна, директор студии танца «наШЕСТвие», представитель Федерации шестовой акробатики России по УрФО
Вы можете подать заявку на участие в выступлениях на полотнах, после чего свяжутся организаторы для уточнения.