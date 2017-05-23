Воздушная гимнастика на полотнах

Положение

о проведении о фестивале по воздушной гимнастике на полотнах

в рамках фестиваля «Майский Экстрим 2017»

Название:

«Майский Экстрим 2017»

Дата и место проведения:

28 мая 2017 г Плотинка г. Екатеринбурга

Время проведения 13:00 – 15:00

Организаторы и руководство:

Организатор фестиваля: редакция журнала «УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ»;

Организатор фестиваля по воздушной гимнастике на полотнах студия танца «наШЕСТвие»

руководитель дисциплины Екатерина Лапинская (тел. 8 922 20 20 720)

Цели и задачи:

Цели и задачи Фестиваля:

Фестиваль призван способствовать:

- повышению профессионального уровня исполнительского мастерства участников; - популяризации воздушной гимнастики на полотнах выявлению талантливых исполнителей;

- приобщению молодёжи к здоровому и активному образу жизни;

- раскрытию и активизации творческого потенциала участников фестиваля

Программа фестиваля:

Фестиваль пройдет в форме показательных выступлений учеников по воздушной гимнастике на полотнах студий танца Екатеринбурга

Участникам фестиваля будут предложены полотна высотой не менее 4 м, не более 6 м, габардин-стейч ,вращающиеся, воздушное кольцо, пилон . В показательной программе участника должно быть использовано не менее 10 трюков

Для участников младше 15 лет обязательна страховка с использованием матов.

Требования к участникам соревнований, условия их допуска:

Участниками фестиваля могут быть все заявившиеся, достигшие возраста 14 лет, имеющие опыт занятий на полотнах не менее года. Обязательны:

- паспорт (а от несовершеннолетних -согласие родителей или попечителей);

- страховой полис от несчастного случая, действующий на момент проведения состязания (его также можно будет оформить на месте);

Регистрация участников:

Регистрация начинается 30 апреля . Заявку на участие нужно отправить по адресу

http:// vk.com/ekbpoledance до 27 мая включительно.

В заявке необходимо указать

- ФИО,

- возраст,

- студию танца,

- уровень подготовки

В день фестиваля на каждого участника (за счет средств самого участника) оформляется страховой полис от несчастного случая, действующий на момент проведения соревнований.

Безопасность и механизм реализации:

Медицинское обслуживание мероприятия обеспечивают специалисты, проинструктированные по технике безопасности и оказанию первой доврачебной помощи. Привлекаются специалисты Управления МЧС России по Свердловской области.

По дополнительным вопросам организации и условий соревнований, обращаться: тел.: 8 922 20 20 720

электронная почта

http://vk.com/ekbpoledance Лапинская Екатерина Александровна, директор студии танца «наШЕСТвие», представитель Федерации шестовой акробатики России по УрФО

Вы можете подать заявку на участие в выступлениях на полотнах, после чего свяжутся организаторы для уточнения.