Майский экстрим. версия 2017

Майский экстрим в год 20-летнего юбилея начался с предупреждения метеорологических служб о приближающемся фронте. Средства оповещения всех предупредили, что на улице желательно находиться в теплой непромокаемой одежде. А еще лучше из дома не выходить, под деревьями и рекламными щитами не стоять! Вот таким анонсом встретило воскресное утро 28 мая 17-го года. Если учесть, что большая часть спортивного бюджета региона оказалась ориентированной на подготовку к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который готовится принимать и Екатеринбург, то название фестиваля в юбилейный год организаторами воспринималось буквально.

Однако и участники готовились к фестивалю: ну сколько можно жить в режиме ранней весны, покажем, что к теплу готовы!

Правила проведения квеста, проводимого в формате uralstalker, были тщательно отработаны в прошедшем году, сложился устойчивый костяк участников и организаторов этапов. Сбор и регистрация ранним утром напоминали встречу хорошо знакомых и доброжелательных друзей-соперников. Отказников, прошедших предварительную регистрацию, почти не оказалось. Зато как усилилась категории разновозрастных команд! Из соседних городов подъезжали один за другим автобусы. Стало ясно: Майский экстрим состоится при любой погоде!

Выставка охотничьих собак после прошлогоднего пилотного представления собрала 17 легавых, 15 норных, а еще лаек, русских борзых и спаниелей! Для них все как в жизни: работа в поле, экстерьер.

Силовой блок развернулся и уже занял большую территорию. Для проведения состязаний по мас-рестлингу, кросс-фиту, армлифтингу, жиму, становой тяге привезли огромное количество гирь и штанг. Вокруг железо, железо! И люди, которые уверенно работали с этим инвентарём.

А еще на фестивале состязались пилоты радиоуправляемых моделей автомобилей. Случавшийся временами дождь вызывал брызги из-под маленьких колёс.

Гимнасты на батутах впервые оказались на Майском экстриме. Это относительно новое направление в городской активности, поэтому вокруг всегда стояла плотная стена зрителей. Выступали гимнасты-спортсмены, показывая сложные акробатические элементы. А когда появились видеокамеры вездесущих корреспондентов, они и вовсе распрыгались: батут поставили возле стены, и самые прыгучие взлетали над Плотинкой, оказываясь на уровне пешеходов и автомобилей. Надо отметить, что высота плотины 8 метров, поэтому такой трюк могли выполнять только хорошо подготовленные спортсмены. После показательных выступлений каждый желающий мог попробовать полеты над сеткой и оценить умение гимнастов.

К экстриму в этом году подключились и совсем маленькие спортсмены. Ведь фестиваль проводится много лет, старожилы успели не только вырасти, но и обзавестись семьями, детьми. А традиции нарушать ой как не хочется! Вот и нашли выход: для совсем маленьких, дошколят, с дежурным родителем открыли трассу на беговелах. Это такой механизм на колесах, но без педалей, позволяющий при движении удерживать равновесие, отталкиваясь ногами. Какие тут кипели страсти! В то время, когда по дорожке, перебирая ногами, двигались юные спортсмены, группа поддержки не уступала им в азарте, мчась по газонам и подбадривая детей. Зато потом они смогли выйти на свои, взрослые старты.

А вот виртуозы велотриала, приехавшие из разных городов Урала, состязались на опробованных на прошлом Майском экстриме валунах в геологической аллее. Здесь заездам предшествовал жесткий отбор, прежде чем спортсмен выпускался на подготовленную трассу. Деревянные переходы между комплексами камней позволили удлинить маршрут, сделав его труднопреодолимым. Следует отметить, что прохождение трассы на велосипедах со специальными покрышками, позволяющими удерживаться на скальном рельефе, никак не нарушает образцы характерных уральских пород, собранных в геологической аллее, о которых ранее рассказывали в журнале «Уральский следопыт» (см. УС № 6, 2015 г.). Это яшма, кварцит, родонит, гранит, кварц – вот как богат и разнообразен наш край людьми и минералами!

Тем временем на сцене выступали воздушные гимнасты. Несколько дисциплин: на полотнах, на кольце – позволили зрителям увидеть и оценить мастерство, красоту и невероятную пластику спортсменок. Дух захватывало, когда девушки одна за другой демонстрировали сложнейшие элементы. А ведь на улице то дождь шел, то налетал шквалистый ветер – это при работе на высоте значительно усложняло выполнение программы: влажная и холодная ткань, подвижная при порывах ветра. Но все участницы благополучно справились со снарядами.

На городском пруду со стороны драмтеатра с непогодой боролись рыболовы, в этом году в дисциплинах поплавочная удочка и штекер. А на акватории городского пруда в течении всего дня проходила регата для яхтсменов детской парусной флотилии. Если даже в состязаниях, проходивших в Историческом сквере, ребята изрядно ощутили прелести ненастья, то с водоема на награждение участники подходили как после настоящего морского сражения. Еще бы, победители!

И вот апофеоз Майского экстрима – водные состязания.

Традиционный конкурс «Лосось идет на нерест» привлекает как участников, стремящихся за призами, так и зрителей. Настоящая гладиаторская битва. Не на смерть, конечно, но заинтересованность «лососей» в призах, которые их ждали, подвешенные в створе платины над кипящей и бурлящей водой, была нешуточной. А призы - куртки, туристическое снаряжение, шапки и даже пряники, развевались на ветру и как бы «дразнили»: «Ну что, слабо?». Уже который год, чтобы не допустить травм, разделялись заплывы для катамаранов и каяков-байдарок. Оверкилей последних избежать под радостный рев зрителей не удалось и в этот раз, но возле фонтанной группы спасатели опять благополучно вылавливали «тюленей». А вот гребля на катамаранах продолжалась несколько десятков минут: плотина была открыта от души, и подняться против струи было не просто сложно, а почти невероятно. И только скооперировавшись, построив многоступенчатую конструкцию, когда несколько мощных «четверок» подпирали спортивные «двушки», на острие которых турист, бросив весла и подтягиваясь руками по стене канала, поднимались до середины струи и выстреливали в центр к провешенным призам. Если слаженности не хватало, конструкция в потоке рушилась, уступая место следующей команде. Вот уж где в критические сроки с неимоверным напряжением сил происходило командообразование, куда там модным тренингам!

Короткая гонка каякеров. Сразу условились, разделения на девушек и мужчин не будет, так как длина дистанции 30 метров, и побеждает не самый быстрый, а правильно стартовавший. Ведь старт давался с пешеходного моста, и, пролетев четыре метра, необходимо было технично войти в воду, удержаться на ровном киле и только затем устремляться к финишу. Победитель парного старта становился очевидным после появления каякера из воды. Эта забава под силу только опытным каякерам, неоднократно проходившим сливы водопадного типа и уверенно выполняющим эскимосский переворот (для демонстрации которого этот конкурс и проводился).

Турнир в канополо вывел на водную гладь канала всех присутствующих каякеров. И даже некоторые приверженцы катамаранного весла вступили борьбу за мяч, натянув юбки на кокпит свободных лодок. Да-да – некоторые спортсмены привезли на фестиваль не по одному судну. А как вы хотели: впереди ралли, душа Майского экстрима.

И если прыгать с моста лучше на сплавной лодке, в канополо удобнее играть на полиэтиленовом родейнике, то в ралли лучше выставляться на «стекле» – гоночной модификации. Подготовленный рыболов с набором удилищ на берегу не вызывает недоумения, а вот спортсмен с двумя каяками на крыше машины или лодкой и катамараном в багажнике – это уже явная заявка на лидерство. И понятно почему: в этом году впервые в программе фестиваля выделены спортивные гонки: команды, состоящая из экипажей двух- и четырехместного катамарана и лодки, состязались с правом получения спортивных разрядов. Не собравшиеся в команду приняли участие в ралли в прежнем формате фестиваля. Спортивными достижениями занялась, как и положено, Федерация спортивного туризма, а результаты личных состязаний выявили лидеров не только Екатеринбурга, но и слаженные экипажи, приехавшие из Серова, Полевского, Патрушей и Нижнего Тагила.

Как и принято, возвращенные с финиша участники водного ралли завершили фестиваль Майский экстрим награждением победителей, радостью друзей-соперников и подарками от партнеров. В этом году призовой фонд был сформирован журналом «Уральский следопыт», компанией «Манарага» и спортивным магазином «Декатлон» в Екатеринбурге. Несмотря на понижение температуры майского вечера до трех градусов, ящик мороженого, врученный команде, победившей в канополо от Хладокомбината № 3, и ящик пряников от Федерации спортивного туризма были распределены среди всех возвратившихся туристов. Спасибо партнерам за внимание и поддержку фестиваля.

Безукоризненно сработали службы, обеспечивающие проведение массовых мероприятий, к которым, несомненно, относится Майский экстрим, хотя были опасения – 17-й год всё же, а молодежь, студенты – непростая категория городского населения. Согласованные действия обеспечения общей безопасности, безопасности на воде и медицинское сопровождение события, в котором принимало участие около тысячи в центре мегаполиса, – дело непростое. Службы благоустройства города обеспечили и порядок, и режим расхода воды в Исети, и туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Весь молодежный туристский праздник состоялся благодаря многолетней поддержке фестивалей «Уральского следопыта» Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма города Екатеринбурга.

С наступившим летом, уральские туристы, успешных и безаварийных походов и экспедиций!