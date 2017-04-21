Исторический детектив – миссия

Зима 17-го на Урале выдалась снежной. Двухметровые сугробы к февралю были обычным делом. А весной пошла большая вода! Малые реки взбухли от стремительно тающих снежников и превратились в неуправляемые потоки. Старинная плотина на одной из таких таёжных речушек не выдержала, оказалась подмытой. Пруд, возраст которого насчитывал не одно столетие, за считанные дни превратился в глубокую пустую котловину между оголившимися берегами.

В округе пошла молва: на дне пруда-то оказывается много ямок и траншей, очень похожих на старательские закопушки. А где-то и вовсе можно увидеть следы былых разработок. И потянулись люди: кто с лопаткой, кто с каёлкой, ведром и прочим старательским скарбом. И хоронятся, стараются не попадаться на глаза посторонним.

И власти вдруг стали проявлять активность: на месте прорыва дамбы быстро принялись заделывать прореху. И все молчком, ничего не сообщая жителям окрестных селений. Еще немного времени пройдет, и старинный пруд начнет наполняться водой, пряча какую-то тайну времен освоения уральских просторов.

Известно, что на Урале огромное количество руд и других полезных ископаемых, которые вышли на поверхность. Существуют легенды, что Демидовы и Строгоновы под предлогом разработки железных месторождений тайно искали, и не безуспешно, медь, серебро, золото. Попутно добывали камешки драгоценные. Людей на таких приисках не жалели: чтобы сохранить тайну, затапливали шахты и копи. Что называется, "концы в воду". И только особо доверенные знали где какие выходы руд спрятаны под толщей воды и ждут своего хозяина.

Что же на короткое время оказалось открыто на дне старинного пруда? Скоро вода затопит все проявления и видимые следы. Необходимо в короткие сроки изучить обстановку.

Молодежный клуб Русского географического общества "Уральский следопыт" объявляет о формировании исследовательской экспедиции вверх по течению реки. Старательские артели должны изучить на месте обстановку, определить экологическую обстановку, пообщаться с местным населением - провести сбор краеведческого материала и др. На основании собранной информации аналитики сделают вывод: добычу каких полезных ископаемых пытались спрятать уральские промышленники. Чтобы сохранить результаты в тайне и избежать бунта, старательские артели должны действовать автономно и полученные данные предоставить в штаб экспедиции.

Объявляется набор артельщиков, готовых в тайге узнать, какую тайну хранил пруд. Для этого в составе артели желательно иметь специалистов по выживанию в лесу, знатоков природы, историков, а также способных защитить друзей, других исследователей.

Перед отправкой в экспедицию будет предложено пройти дополнительные испытания.