Занятие молодёжного клуба РГО Уральский следопыт

Мультимедиа-лекторий и практикум «Драгоценные камни мира»

Очередное занятие проекта "Россия не по учебнику!", реализуемого в рамках работы Молодежного клуба Русского географического общества «Уральский следопыт» для учащихся Октябрьского района г. Екатеринбурга, состоялось в гимназии № 94 и было подготовлено секцией «Уральские рудознатцы» 31 января.

В мероприятии приняло участие около 30 учащихся и их педагогов из гимназий №40 и №94, №210 «Корифей» и школ №71, №97.

На занятии, организованном в виде мультимедиа-лектория и практикума по геммологи, ребята увидели более 30 драгоценных камней, многие из которых смогли подержать в руках. Они узнали историю их открытия и происхождение названий, познакомились с их удивительными свойствами и, конечно, полюбовались их красотой.

Ребята узнали, что караты, используемые для обозначения веса драгоценных камней, это семена «Рожкового дерева» - цератонии, которые всегда весят 0,2 грамма.

А еще они узнали, что бриллиант - это не камень, а название одной из форм огранки драгоценных камней, которую часто используют именно для алмазов, но в виде бриллианта можно огранить даже стекло!

Перед участниками этого занятия раскрылся и ещё один секрет: оказывается, знаменитый «рубин Чёрный принц», несколько веков украшающий корону британских королей, на самом деле не рубин, а совершенно другой красный самоцвет – шпинель!

Следующее занятие для этих ребят, посвященное драгоценным камням, открытым на Урале, и практикум по их определению пройдет в Минералого-историческом музее секции «Уральские рудознатцы».

Всего в мероприятиях проекта "Россия не по учебнику!", реализуемого с марта 2016 года, приняло участие уже более 5 тысяч человек.

Практикумы, экскурсии, игровые занятия, мультимедиа-лектории, эко-десанты, соревнования, походы в рамках проекта "Россия не по учебнику!" организуются каждую неделю.

Приглашаем всех любознательных на мероприятия нашего образовательного проекта.

И еще одна важная деталь: проект "Россия не по учебнику!" - некоммерческий информационно-образовательный, рассчитанный на детей, подростков, молодежь, их родителей и педагогов, наши занятия бесплатные.



