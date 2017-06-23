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НовостиНовости Русского географического общества Автор: stalker - 23.06.2017
соглашение УС - Оленьи ручьи Молодежный клуб
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Соглашение с Природным парком Оленьи ручьи

Сегодня, 23 июня 2017 года на фестивале "Заповедный табор", который начал работу в  Юго-Западном лесопарке и приурочен 100-летию образования заповедной системы в России,  Автономная некоммерческая организация "Уральский следопыт" и "Природный парк "Оленьи ручьи" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы Молодёжного клуба Русского географического общества

Сферы сотрудничества:

  • экологическое воспитание молодёжи;
  • организация массовых мероприятий;
  • патриотическое воспитание молодежи;
  • просветительская и природоохранная деятельность;
  • образовательная деятельность;
  • развитие приключенческого, событийного и экстремального туризма

Все участники Молодёжного клуба Русского географического общества имеют право бесплатного посещения Природного парка «Оленьи ручьи».

соглашение УС - Оленьи ручьи Молодежный клуб

Для этого участник Молодёжного клуба Русского географического общества предъявляет сотруднику Природного парка полевой билет установленного образца, действующий в течение указанного календарного года. На билете нанесен QR-код, позволяющий при помощи приложения к мобильному телефону и выхода в интернет идентифицировать участника Молодёжного клуба Русского географического общества

 


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