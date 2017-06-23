Соглашение с Природным парком Оленьи ручьи

Сегодня, 23 июня 2017 года на фестивале "Заповедный табор", который начал работу в Юго-Западном лесопарке и приурочен 100-летию образования заповедной системы в России, Автономная некоммерческая организация "Уральский следопыт" и "Природный парк "Оленьи ручьи" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы Молодёжного клуба Русского географического общества

Сферы сотрудничества:

экологическое воспитание молодёжи;

организация массовых мероприятий;

патриотическое воспитание молодежи;

просветительская и природоохранная деятельность;

образовательная деятельность;

развитие приключенческого, событийного и экстремального туризма

Все участники Молодёжного клуба Русского географического общества имеют право бесплатного посещения Природного парка «Оленьи ручьи».

Для этого участник Молодёжного клуба Русского географического общества предъявляет сотруднику Природного парка полевой билет установленного образца, действующий в течение указанного календарного года. На билете нанесен QR-код, позволяющий при помощи приложения к мобильному телефону и выхода в интернет идентифицировать участника Молодёжного клуба Русского географического общества