на Ученом Совете в УГЛТУ

прошло обсуждение предстоящего профориентационного квеста Сказочная тайга, который состоится 14 декабря

Уже второй раз в 2019 году Уральский государственный лесотехнический университет откроет для старшеклассников и студентов свои лаборатории, цеха и учебные классы. Три часа в корпусах ВУЗа ребята будут решать задачи, проявлять умения и отгадывать загадки. Больше всего на сегодняшний день подготовили заданий сотрудники Института Леса и природопользования, Химико-технологического института, Спортивного клуба и профком студентов.

Молодёжный клуб РГО Уральский следопыт осуществляет общую координацию мероприятия, обеспечивает работу с участниками квеста и выступает узловым элементом между организаторами