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НовостиМобильные новости Автор: - 07.11.2019
на ученом Совете 7 ноября обсуждалось наполнение образовательного квестаСТ2_
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на Ученом Совете в УГЛТУ

прошло обсуждение предстоящего профориентационного квеста Сказочная тайга, который состоится 14 декабря

Уже второй раз в 2019 году Уральский государственный лесотехнический университет откроет для старшеклассников и студентов свои лаборатории, цеха и учебные классы. Три часа в корпусах ВУЗа ребята будут решать задачи, проявлять умения и отгадывать загадки. Больше всего на сегодняшний день подготовили заданий сотрудники Института Леса и природопользования, Химико-технологического института, Спортивного клуба и профком студентов.

Молодёжный клуб РГО Уральский следопыт осуществляет общую координацию мероприятия, обеспечивает работу с участниками квеста и выступает узловым элементом между организаторами

скан 1 стр положения СТ19-2_


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