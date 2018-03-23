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грант Автор: - 23.03.2018
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На выставке образования

SmartExpoUral, которая начала свою работу на площадке Уральского центра развития дизайна, принял участие "Уральский следопыт"

Организаторами профессионального события выступают Департамент образования Администрации города Екатеринбурга и межрегиональная выставочная компания «Урал». Для гостей и участников выставки-форума предложены семинары и круглые столы, дискуссии по актуальным проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения, презентации эффективных технологий и программ в сфере образования, профессионального обучения и повышения квалификации.  На мероприятии обсуждался широкий спектр проблем и решений системы образования: комплексная безопасность, доступная среда, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, стимулы гармоничного развития личности.

Уральский следопыт на стенде представил работу молодежного клуба Русского географического общества с публикациями в журнале.IMG_20180323_112152

Также посетителям выставки предложены результаты первого этапа реализации грантовой программы Фонда Президентских грантов "История России. Река Чусовая".  В представленном мартовском номере журнала представлено старинное село Копально, которое образовалось на берегу Чусовой от слияния двух деревень Степковки и Заручья 370 лет назад

В дни работы выставки SmartExpoUral 23, 24 25 марта приглашаем на стенд "Уральского следопыта!

 


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