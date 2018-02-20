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Новости Автор: - 20.02.2018
фонд президентских грантов
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Начало приема заявок

Фонд президентских грантов объявляет о проведении в 2018 году двух конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

грант Президента Российской Федерации, грант – денежные средства, предоставляемые Фондом президентских грантов за счет субсидии из федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой неправительственной организации, победившей в конкурсе с конкретным проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных указанным фондом, с обязательным предоставлением фонду отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств

Заявки на участие в первом конкурсе принимаются с 20 февраля по 26 марта 2018 г. (до 23:30 по московскому времени). Заявка формируется и подается через личный кабинет на сайте.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 г.

Официальный сайт конкурса грантов Президента Российской Федерации https://президентскиегранты.рф


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