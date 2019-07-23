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Новости Автор: - 23.07.2019
Легенды и были Каменного Когтя
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Наше активное лето

конкурс фоторабот и роликов

Организаторы:

Детско-молодежная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области (Союз юнкоров)

Свердловский творческий союз журналистов

Уральский следопыт ( в рамках школы travel-журналистики).

Сроки проведения: с 25 июля 2018 года по 5 сентября 2019 года.

Цели и задачи конкурса:

Люди, которые любят туризм

Люди, которые любят туризм

- пропаганда здорового образа жизни, занятий различными видами спорта в летнее время года;

- выявление и поддержка талантливых юных журналистов и фотографов;

- повышение уровня публикаций в специальных подростковых и молодежных разделах (приложениях, изданиях) районных газет и новостных электронных ресурсах.

Порядок проведения конкурса

  • К участию в конкурсе приглашаются медиаактивные дети и подростки в возрасте до 18 лет, сотрудничающие со школьными газетами, журналами, сайтами, телестудиями, а также с подростковыми (молодежными) страничками (приложениями, газетами) и студиями телевидения.
  • Для участия в конкурсе необходимо выслать:
  • 1) фотоснимок или фотосерию (не более трех снимков), рассказывающую об увлечении детей и молодежи летними видами спорта или активным проведением времени на улице летом (в кадре могут быть велосипеды, турники, скейты и т.д.), название снимка обязательно;
  • 2) краткое описание того, что происходит на снимке, обозначение места, где это снято (отдельным файлом, в формате Word);
  • 3) заявку на участие в конкурсе (образец представлен ниже) с данными  участника: ФИО, год рождения, место проживания, место учебы, мобильный телефон, с каким медиа сотрудничает.

Номинации конкурса 06_2018_вода_SAB5224_1

  • «Лучшее фото, рассказывающее о мастерстве спортсменов-любителей»
  • «Лучшее фото, отражающее позитивное настроение»
  • «Лучший фоторепортаж, показывающий упорство и увлеченность»
  • «Лучший фоторепортаж, пропагандирующий конкретный вид спорта»
  • «Лучший социальный ролик, призывающий к активному отдыху летом»
  • «Лучший телерепортаж, отражающий массовость увлечения летними видами спорта»

Технические требования

4.1. Фотографии принимаются в формате JPEG или PDF, не более 3Мб, цветовая модель RGB, размер изображения от 800×600 до 2560×1920 пикселей.

4.2. Файл фотографии и должен быть подписан фамилией автора и названием фото, если фотографий несколько, то фамилией, общим для всей серии названием и порядковым номером, например: Иванов_Солнце на спицах или Иванов_Солнце на спицах_1

4.3. Один автор может участвовать не более чем в двух номинациях конкурса.

4.4. Допускается коллективное авторство (фото и роликов) – не более двух человек. Данные на каждого должны быть высланы.

4.5. На каждую номинацию должна быть отдельная заявка.

4.5. Требования к видеоработам: «Лучший социальный ролик» - формат MP4 или avi, хронометраж не более двух минут, объем до 150Мб, «Лучший телерепортаж» - формат MP4 или avi, хронометраж не более четырех минут, объем до 250 Мб.

4.6. В заявках должны быть обозначены названия видеоработ и ссылки на них.

Премии, награды, жюри 06_2018_общ_DSC_7739_1

5.1. Все участники конкурса получают сертификаты ДМОО юнкоров СО.

5.2. Победители конкурса получат дипломы победителей и подарки. Награждение будет проводиться  21 сентября на Фестивале «Осень Уральского следопыта» с 14:00.

Лучшие работы будут напечатаны в Вестнике молодёжного клуба РГО «Уральский следопыт» в рамках школы travel-журналистики.

5.4. В жюри конкурса входят фотокорреспонденты и преподаватели фотодела, члены правления ДМОО юнкоров СО и Свердловского творческого Союза журналистов.

5.5. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.

Критерии оценок

Тёплое озеро

Тёплое озеро

  • Изображение должно быть четким.
  • Изображение не должно быть двусмысленным.
  • Если изображен несовершеннолетний ребенок крупным планом (лицо), то автор должен иметь разрешение его родителей или законных представителей на участие фотографии или ролика в конкурсе.

 

По всем вопросам обращаться к

Диденко Ларисе Альбертовне, исполнительному директору ДМОО юнкоров СО, +7 912 63 75 269

Лебедевой Светлане Викторовне, члену правления ДМОО юнкоров СО и СТСЖ, тел. +7 922 113 28 66 или

Необыкновенный счастливый день

Необыкновенный счастливый день

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Наше активное лето»

  1. ФИО участника
  2. Год рождения
  3. Место проживания
  4. Место учебы
  5. Мобильный телефон
  6. С каким медиа сотрудничает
  7. Номинация
  8. Название фото, фотосерии или ролика, телерепортажа

 


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