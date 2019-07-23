Наше активное лето

конкурс фоторабот и роликов

Организаторы:

Детско-молодежная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области (Союз юнкоров)

Свердловский творческий союз журналистов

Уральский следопыт ( в рамках школы travel-журналистики).

Сроки проведения: с 25 июля 2018 года по 5 сентября 2019 года.

Цели и задачи конкурса:

- пропаганда здорового образа жизни, занятий различными видами спорта в летнее время года;

- выявление и поддержка талантливых юных журналистов и фотографов;

- повышение уровня публикаций в специальных подростковых и молодежных разделах (приложениях, изданиях) районных газет и новостных электронных ресурсах.

Порядок проведения конкурса

К участию в конкурсе приглашаются медиаактивные дети и подростки в возрасте до 18 лет, сотрудничающие со школьными газетами, журналами, сайтами, телестудиями, а также с подростковыми (молодежными) страничками (приложениями, газетами) и студиями телевидения.

Для участия в конкурсе необходимо выслать:

1) фотоснимок или фотосерию (не более трех снимков), рассказывающую об увлечении детей и молодежи летними видами спорта или активным проведением времени на улице летом (в кадре могут быть велосипеды, турники, скейты и т.д.), название снимка обязательно;

2) краткое описание того, что происходит на снимке, обозначение места, где это снято (отдельным файлом, в формате Word);

3) заявку на участие в конкурсе (образец представлен ниже) с данными участника: ФИО, год рождения, место проживания, место учебы, мобильный телефон, с каким медиа сотрудничает.

Номинации конкурса

«Лучшее фото, рассказывающее о мастерстве спортсменов-любителей»

«Лучшее фото, отражающее позитивное настроение»

«Лучший фоторепортаж, показывающий упорство и увлеченность»

«Лучший фоторепортаж, пропагандирующий конкретный вид спорта»

«Лучший социальный ролик, призывающий к активному отдыху летом»

«Лучший телерепортаж, отражающий массовость увлечения летними видами спорта»

Технические требования

4.1. Фотографии принимаются в формате JPEG или PDF, не более 3Мб, цветовая модель RGB, размер изображения от 800×600 до 2560×1920 пикселей.

4.2. Файл фотографии и должен быть подписан фамилией автора и названием фото, если фотографий несколько, то фамилией, общим для всей серии названием и порядковым номером, например: Иванов_Солнце на спицах или Иванов_Солнце на спицах_1

4.3. Один автор может участвовать не более чем в двух номинациях конкурса.

4.4. Допускается коллективное авторство (фото и роликов) – не более двух человек. Данные на каждого должны быть высланы.

4.5. На каждую номинацию должна быть отдельная заявка.

4.5. Требования к видеоработам: «Лучший социальный ролик» - формат MP4 или avi, хронометраж не более двух минут, объем до 150Мб, «Лучший телерепортаж» - формат MP4 или avi, хронометраж не более четырех минут, объем до 250 Мб.

4.6. В заявках должны быть обозначены названия видеоработ и ссылки на них.

Премии, награды, жюри

5.1. Все участники конкурса получают сертификаты ДМОО юнкоров СО.

5.2. Победители конкурса получат дипломы победителей и подарки. Награждение будет проводиться 21 сентября на Фестивале «Осень Уральского следопыта» с 14:00.

Лучшие работы будут напечатаны в Вестнике молодёжного клуба РГО «Уральский следопыт» в рамках школы travel-журналистики.

5.4. В жюри конкурса входят фотокорреспонденты и преподаватели фотодела, члены правления ДМОО юнкоров СО и Свердловского творческого Союза журналистов.

5.5. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.

Критерии оценок

Изображение должно быть четким.

Изображение не должно быть двусмысленным.

Если изображен несовершеннолетний ребенок крупным планом (лицо), то автор должен иметь разрешение его родителей или законных представителей на участие фотографии или ролика в конкурсе.

По всем вопросам обращаться к

Диденко Ларисе Альбертовне, исполнительному директору ДМОО юнкоров СО, +7 912 63 75 269

Лебедевой Светлане Викторовне, члену правления ДМОО юнкоров СО и СТСЖ, тел. +7 922 113 28 66 или

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Наше активное лето»

ФИО участника Год рождения Место проживания Место учебы Мобильный телефон С каким медиа сотрудничает Номинация Название фото, фотосерии или ролика, телерепортажа