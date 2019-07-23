Наше активное лето

конкурс фоторабот и роликов
Организаторы:
Детско-молодежная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области (Союз юнкоров)
Свердловский творческий союз журналистов
Уральский следопыт ( в рамках школы travel-журналистики).
Сроки проведения: с 25 июля 2018 года по 5 сентября 2019 года.
Цели и задачи конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни, занятий различными видами спорта в летнее время года;
- выявление и поддержка талантливых юных журналистов и фотографов;
- повышение уровня публикаций в специальных подростковых и молодежных разделах (приложениях, изданиях) районных газет и новостных электронных ресурсах.
Порядок проведения конкурса
- К участию в конкурсе приглашаются медиаактивные дети и подростки в возрасте до 18 лет, сотрудничающие со школьными газетами, журналами, сайтами, телестудиями, а также с подростковыми (молодежными) страничками (приложениями, газетами) и студиями телевидения.
- Для участия в конкурсе необходимо выслать:
- 1) фотоснимок или фотосерию (не более трех снимков), рассказывающую об увлечении детей и молодежи летними видами спорта или активным проведением времени на улице летом (в кадре могут быть велосипеды, турники, скейты и т.д.), название снимка обязательно;
- 2) краткое описание того, что происходит на снимке, обозначение места, где это снято (отдельным файлом, в формате Word);
- 3) заявку на участие в конкурсе (образец представлен ниже) с данными участника: ФИО, год рождения, место проживания, место учебы, мобильный телефон, с каким медиа сотрудничает.
Номинации конкурса
- «Лучшее фото, рассказывающее о мастерстве спортсменов-любителей»
- «Лучшее фото, отражающее позитивное настроение»
- «Лучший фоторепортаж, показывающий упорство и увлеченность»
- «Лучший фоторепортаж, пропагандирующий конкретный вид спорта»
- «Лучший социальный ролик, призывающий к активному отдыху летом»
- «Лучший телерепортаж, отражающий массовость увлечения летними видами спорта»
Технические требования
4.1. Фотографии принимаются в формате JPEG или PDF, не более 3Мб, цветовая модель RGB, размер изображения от 800×600 до 2560×1920 пикселей.
4.2. Файл фотографии и должен быть подписан фамилией автора и названием фото, если фотографий несколько, то фамилией, общим для всей серии названием и порядковым номером, например: Иванов_Солнце на спицах или Иванов_Солнце на спицах_1
4.3. Один автор может участвовать не более чем в двух номинациях конкурса.
4.4. Допускается коллективное авторство (фото и роликов) – не более двух человек. Данные на каждого должны быть высланы.
4.5. На каждую номинацию должна быть отдельная заявка.
4.5. Требования к видеоработам: «Лучший социальный ролик» - формат MP4 или avi, хронометраж не более двух минут, объем до 150Мб, «Лучший телерепортаж» - формат MP4 или avi, хронометраж не более четырех минут, объем до 250 Мб.
4.6. В заявках должны быть обозначены названия видеоработ и ссылки на них.
Премии, награды, жюри
5.1. Все участники конкурса получают сертификаты ДМОО юнкоров СО.
5.2. Победители конкурса получат дипломы победителей и подарки. Награждение будет проводиться 21 сентября на Фестивале «Осень Уральского следопыта» с 14:00.
Лучшие работы будут напечатаны в Вестнике молодёжного клуба РГО «Уральский следопыт» в рамках школы travel-журналистики.
5.4. В жюри конкурса входят фотокорреспонденты и преподаватели фотодела, члены правления ДМОО юнкоров СО и Свердловского творческого Союза журналистов.
5.5. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.
Критерии оценок
- Изображение должно быть четким.
- Изображение не должно быть двусмысленным.
- Если изображен несовершеннолетний ребенок крупным планом (лицо), то автор должен иметь разрешение его родителей или законных представителей на участие фотографии или ролика в конкурсе.
По всем вопросам обращаться к
Диденко Ларисе Альбертовне, исполнительному директору ДМОО юнкоров СО, +7 912 63 75 269
Лебедевой Светлане Викторовне, члену правления ДМОО юнкоров СО и СТСЖ, тел. +7 922 113 28 66 или
ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Наше активное лето»
- ФИО участника
- Год рождения
- Место проживания
- Место учебы
- Мобильный телефон
- С каким медиа сотрудничает
- Номинация
- Название фото, фотосерии или ролика, телерепортажа