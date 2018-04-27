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НовостиУральский следопыт Автор: - 27.04.2018
_обложка май 2018
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Немного позже

будет доступен читателям майский номер  журнала "Уральский следопыт"

Впереди страну ждут майские праздники:

1 мая - День Мира и Труда, а затем

9 мая - День Победы

В 2018 году статьи в журнале из цикла "Цветная палитра Урала" сопровождаются образцами поделочных камней.

Обработанные образцы амазонита, о котором рассказывает на постоянный автор из Челябинска Сергей Колисниченко, поступили только сегодня. Поэтому до праздников не удастся в полном объеме укомплектовать издания минералом.

Принято решение:

Майский номер журнала "Уральский следопыт" будет отправлен подписчикам и поступит в розницу после 15 мая.


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