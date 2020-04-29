Рейтинг@Mail.ru
Новости Автор: - 29.04.2020
обложка журнала Уральский следопыт 2020 май
Комментариев нет

майский номер журнала

Видимо, из-за чрезвычайной секретности, которой и до сих пор окутан архипелаг Новая Земля, а своей большей частью её территория входит в состав Центрального полигона РФ, вся подробная информация о военных действиях в акватории и на суше этой части Арктики во время Второй мировой войны ограничивается официальным отечественным изданием — четвёртым томом многотомника М. И. Белова «Истории открытия и освоения Северного морского пути»

отправлен читателям

Содержание журнала "Уральский следопыт №5 /2020:

2020-05 Яхтинг - это по-уральскиБыть молодым — здорово!
А.МЕЩЕРЯКОВА
Яхтинг — это по-уральски ..............44

2020-05 Ензорит - порода-эндемикКамни Урала
М.ПОПОВ
Ензорит — порода-эндемик ЯНАО ...................24

2020-05 В поисках единорогаЭкспедиция
Е.АРХИПОВА
В поисках единорога и древних акул ...............................26

2020-05 Хождение на КаменьПутешествие по Уралу
К.ЗИГАНШИН
Хождение на Камень… ........38

2020-05 Падения юнкерсов на УралеВерсия
Ю.МАМОНТОВ
Забытые катастрофы на Урале ..............16

2020-05 Подготовка велосипеда к туристическому сезонуСобираясь в поход
М.КОЛОТОВ
Подготовка велосипеда к туристическому сезону..................34

2020-05 Экспедиция Северного флота на Архипелаг Новая ЗемляЭкспедиция
С.ЧУРКИН
Экспедиция Северного флота ..........3

2020-05 Зотя хлеб сеетсяДавным-давно
А.САБАРОВ, Н.ПЕРЦЕВ
«Хотя хлеб и сеется, но родится он не всегда…» ....21

2020-05 Война в советской АрктикеТропой поиска
Н.ВЕХОВ
Война в Советской Арктике ...............10

2020-05 Григорий Речкалов лучший ас союзниковПортреты
А.ЕРЁМИН, И.ГРИНБЕРГ
Лучший ас союзников Григорий Речкалов........................ 30

аэлитаЗаконы Вселенной
АЛЕКСАНДР РОМАНОВ
Имитаторы .......................................50

Законы Вселенной
АЛЕКСАНДР АТАЯНЦ
Выйти из комы ........................................57

Координаты чудес
ДМИТРИЙ КОСТЮКЕВИЧ
Ненастоящий дядя ............................62

Повод для улыбки
СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВ
А где у тебя шампанское? .........................77

обложка журнала Уральский следопыт 2020 май

обложка журнала Уральский следопыт 2020 май


Tags:,
майский номер журнала 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru