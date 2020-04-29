майский номер журнала

Видимо, из-за чрезвычайной секретности, которой и до сих пор окутан архипелаг Новая Земля, а своей большей частью её территория входит в состав Центрального полигона РФ, вся подробная информация о военных действиях в акватории и на суше этой части Арктики во время Второй мировой войны ограничивается официальным отечественным изданием — четвёртым томом многотомника М. И. Белова «Истории открытия и освоения Северного морского пути»

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Содержание журнала "Уральский следопыт №5 /2020:

Быть молодым — здорово!

А.МЕЩЕРЯКОВА

Яхтинг — это по-уральски ..............44

Камни Урала

М.ПОПОВ

Ензорит — порода-эндемик ЯНАО ...................24

Экспедиция

Е.АРХИПОВА

В поисках единорога и древних акул ...............................26

Путешествие по Уралу

К.ЗИГАНШИН

Хождение на Камень… ........38

Версия

Ю.МАМОНТОВ

Забытые катастрофы на Урале ..............16

Собираясь в поход

М.КОЛОТОВ

Подготовка велосипеда к туристическому сезону..................34

Экспедиция

С.ЧУРКИН

Экспедиция Северного флота ..........3

Давным-давно

А.САБАРОВ, Н.ПЕРЦЕВ

«Хотя хлеб и сеется, но родится он не всегда…» ....21

Тропой поиска

Н.ВЕХОВ

Война в Советской Арктике ...............10

Портреты

А.ЕРЁМИН, И.ГРИНБЕРГ

Лучший ас союзников Григорий Речкалов........................ 30

Законы Вселенной

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

Имитаторы .......................................50

Законы Вселенной

АЛЕКСАНДР АТАЯНЦ

Выйти из комы ........................................57

Координаты чудес

ДМИТРИЙ КОСТЮКЕВИЧ

Ненастоящий дядя ............................62

Повод для улыбки

СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВ

А где у тебя шампанское? .........................77