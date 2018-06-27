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Новости Автор: - 27.06.2018
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Номер за июнь 1986 года доступен читателям журнала “Уральский следопыт”

Поэтические маршруты

обложка

обложка

Тулин ВасилийТихомиров ВикторЕрмолаев ОлегТер-Акопян АллаКердан Александр Борисович — Сторона моя, земля родная
Юноше, обдумывающему житьё
Рыков Сергей — Бригада
Люди подвига
Вильяминов Лев — Земной и космический хлеб Мина Ивановича
Калинин Александр — Чёрная тройка
Проза
Гостомыслов Александр — Артисты из Атлантики
Чернов Юрий — Дуэль у берёзы
Найти себя!
Морковкин Юрий — Встретимся в эфире!..
Васькова Елена — На полпути из Чистоглазово в Надеждино
Подростки уральского города Режа размышляют, мечтают, задают вопросы...
Минин Анатолий — Пить - значит не жить
Наука и техника

Всё и чуть больше!

Всё и чуть больше!

Сузин Феликс — Всё и чуть больше!
Встречи с прекрасным
Хлебов Геннадий — Красоту показать...
Мой друг фантастика
Крапивин Владислав — Тополиная рубашка
Палей Абрам Рувимович — Пушки... для мира?
Краеведческая копилка
Савельзон Вильям — Пугачев неустрашенный
Дашкевич Людмила — Улицы помнят прошлое
Страна Топонимия

Русский север

Русский север

Матвеев Александр — Русский север
Человек и Природа
Гребенников Виктор — Степь рукотворная
Давным-давно
Кратохвил М.Котешовиц В. — Корсар наихристианнейшего короля
Мир на ладони
Серьёзное с курьёзным
По белу свету

Арктика: пробуждение исполина

Арктика: пробуждение исполина

Борисихин Юрий — Арктика: пробуждение исполина


Номер за июнь 1986 года доступен читателям журнала “Уральский следопыт” 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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