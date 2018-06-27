Номер за июнь 1986 года доступен читателям журнала “Уральский следопыт”

Поэтические маршруты
Тулин Василий, Тихомиров Виктор, Ермолаев Олег, Тер-Акопян Алла, Кердан Александр Борисович — Сторона моя, земля родная
Юноше, обдумывающему житьё
Рыков Сергей — Бригада
Люди подвига
Вильяминов Лев — Земной и космический хлеб Мина Ивановича
Калинин Александр — Чёрная тройка
Проза
Гостомыслов Александр — Артисты из Атлантики
Чернов Юрий — Дуэль у берёзы
Найти себя!
Морковкин Юрий — Встретимся в эфире!..
Васькова Елена — На полпути из Чистоглазово в Надеждино
Подростки уральского города Режа размышляют, мечтают, задают вопросы...
Минин Анатолий — Пить - значит не жить
Наука и техника
Сузин Феликс — Всё и чуть больше!
Встречи с прекрасным
Хлебов Геннадий — Красоту показать...
Мой друг фантастика
Крапивин Владислав — Тополиная рубашка
Палей Абрам Рувимович — Пушки... для мира?
Краеведческая копилка
Савельзон Вильям — Пугачев неустрашенный
Дашкевич Людмила — Улицы помнят прошлое
Страна Топонимия
Матвеев Александр — Русский север
Человек и Природа
Гребенников Виктор — Степь рукотворная
Давным-давно
Кратохвил М., Котешовиц В. — Корсар наихристианнейшего короля
Мир на ладони
Серьёзное с курьёзным
По белу свету
Борисихин Юрий — Арктика: пробуждение исполина