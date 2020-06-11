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МероприятияНовая Энергия 2020 Автор: - 11.06.2020
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 1 Безопасность тепла
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Безопасность тепла

теплосохранение, теплоизоляция, безопасность тепла на Земле и в космосе

если увидели парящий открытый люк, утечку горячей воды, звоните 005 (Екатеринбург)

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:

https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5

 

 Задания размещены здесь 

 

СУПЕРсложные вопросы от Теплослава или видеозвонок  ТЕПЛОСЛАВУ  WhatsAPP по номеру +7 912 24 81 459 

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:

https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5

 

 

Миссия квеста

Регламент проведения квеста 

Регистрация энергетических групп

Энергетические группы, участвующие в квесте

 

ЗАДАНИЯ КВЕСТА
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 1 Безопасность тепла

1 Безопасность тепла
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 2 Вместе ярче лого

2 Вместе ярче
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 3. История энергетики, план ГОЭЛРО

3 План ГОЭЛРО 
75 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 4. Энергетика

4. Энергетика
81 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 5 Электробезопасность

5 Электробезопасность
https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5 https://forms.gle/vvcv2zSpoac5Gu6Z7 https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96 https://forms.gle/CMUR5Uu7ciREmnkD7 https://forms.gle/4sM1N2WDKGmpgTek7

 


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