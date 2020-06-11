теплосохранение, теплоизоляция, безопасность тепла на Земле и в космосе
если увидели парящий открытый люк, утечку горячей воды, звоните 005 (Екатеринбург)
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https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5
Миссия квеста
Регламент проведения квеста
Регистрация энергетических групп
Энергетические группы, участвующие в квесте
|https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5
|https://forms.gle/vvcv2zSpoac5Gu6Z7
|https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96
|https://forms.gle/CMUR5Uu7ciREmnkD7
|https://forms.gle/4sM1N2WDKGmpgTek7