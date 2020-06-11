Вместе ярче (энергосбережение)

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21. Что нужно делать, если немного повредился провод?

А. Оставить все как есть, и пользоваться осторожно

Б. Замотать изолентой



22. Что нужно сделать, если свет горит в кухне и в коридоре, а вся семья собралась в комнате?

А. Выключить свет в кухне и коридоре

Б. Выключить свет только в коридоре

23. Что делать если зарядное устройство включено в розетку, а на другом конце провода нет подключенного прибора?

А. Выключить зарядное устройство из розетки

Б. Ничего не делать, можно оставить так



24. Что делать, чтобы стиральная машина не тратила энергию зря?

А. Загружать стиральную машину полностью

Б. Загружать стиральную машину наполовину



25. Куда лучше ставить холодильник?

А. У батареи или плиты

Б. Подальше от батареи или плиты

26. Как электроплита будет работать без лишнего расхода энергии?

А. Диаметр конфорки электроплиты должен соответствовать диаметру посуды

Б. Диаметр конфорки должен быть меньше диаметра посуды



27. Как сделать так, чтобы тепла от батареи было как можно больше?

А. Загородить батарею диваном или мебелью

Б. Отодвинуть мебель от батареи

28. Как сделать, чтобы окна «не выпускали» из дома тепло?

А. Утеплить, или заменить на пластиковые

Б. Просто закрыть

29. Как экономить энергию, когда не пользуешься электроприборами?

А. Выключить всю электронику которой не пользуетесь в данный момент (ноутбук включен в розетку, но им не пользуются)

Б. Телевизор выключить, а телефон или компьютер поставить на спящий режим

30. Как экономить энергию, пользуясь холодильником?

А. Нельзя ставить горячие или тёплые блюда в холодильник

Б. Ставить горячие блюда в холодильник не чаще двух раз в неделю

31. Как экономить энергию, когда готовишь еду?

А. Закрывать кастрюлю на электроплите (так она быстрее закипит).

Б. Снять с кастрюли крышку

32. Как экономить электроэнергию, когда готовишь на электроплите?

А. Еду нужно готовить на медленном огне (довести до кипения, а потом убавить огонь, используя остаточное тепло конфорок)

Б. Готовить еду на сильном огне

33. Как экономить электроэнергию, когда пользуешься электрическим чайником?

А. Помыть чайник

Б. Почистить чайник от накипи

34. Как экономить энергию, пользуясь пылесосом?

А. Чаще менять пылесборник в пылесосе

Б. Пылесосить на средней скорости

35. Какая из лампочек является энергосберегающей?

1.

2.

36.Какая лампа на фотографии?

А – лампа накаливания

Б – светодиодная

В. - галогенная

37. Способствуют ли светорегуляторы, датчики движения, датчики присутствия, датчики освещенности энергосбережению?

А- да

Б- нет

38. Какая из этих ламп самая экономичная?

А

Б

В

39. Разрешены ли для использования в целях освещения лампы накаливания мощностью 100 Вт и более?

1- Да

2- Нет

40. Сфотографируй любую энергосберегательную технологию, используемую в вашем доме и пришли ее сообщением в группу Молодёжный клуб РГО "Уральский следопыт"

https://vk.com/stalker_66

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Энергетические группы , участвующие в квесте

