Зарегистрировавшиеся участники

на квест НОВАЯ ЭНЕРГИЯ
|1
|Энцефал
|315
|2
|Супер сила
|211
|3
|Энергия
|156
|4
|Эскимо
|95
|5
|Герои
|112
|6
|Орлы
|64
|7
|Русская гордость
|180
|8
|Каляка-маляка
|62
|9
|Пони
|84
|10
|Виктория
|218
|11
|Травники
|154
|12
|Разбойницы
|97
|13
|Грибы
|398
|14
|Умники
|230
|15
|Квадрат
|46
|16
|Взлёт
|213
|17
|Комбайнеры
|122
|18
|Ананас
|82
|19
|Рыбаки
|162
|20
|Вишенки
|74
|21
|Архаровцы
|116
|22
|Силомер
|51
|23
|Выдумщики
|201
|24
|Мегион
|158
|25
|Ежи
|174
|26
|Победители
|119
|27
|Дружба
|220
|28
|Отряд
|171
|29
|Трактор
|120
|30
|Атланты
|195
|31
|Марафон
|62
|32
|Смерш
|311
|33
|Лунтик
|305
|34
|Пупсики
|117
|35
|Брисольки
|168
|36
|Мышь
|285
|37
|Пламя
|302
|38
|Электра
|325
|39
|Барбариска
|180
|40
|Спецы
|116
|41
|Искорка
|447
|42
|Партия
|273
|43
|Слава науке
|320
|44
|Последний вздох
|89
|45
|Рифей
|142
|46
|Летний дождь
|54
|47
|Разум
|284
|48
|Энергетики
|304
|49
|Инженеры
|306
|50
|Мамонты
|205
|51
|Электросбережение
|190
|52
|Позитрон
|260
|53
|Вирусы
|170
|54
|Карантикулы
|59
|55
|Титаны
|25
|56
|Педагоги
|318
|57
|Легенда
|264
|58
|Энергичные люди
|327
|59
|Креативное название
|92
|60
|0
обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"
Миссия квеста
Регламент проведения квеста
Регистрация энергетических групп
Энергетические группы, участвующие в квесте
|https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5
|https://forms.gle/vvcv2zSpoac5Gu6Z7
|https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96
|https://forms.gle/CMUR5Uu7ciREmnkD7
|https://forms.gle/4sM1N2WDKGmpgTek7