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МероприятияМобильные новости Автор: - 11.06.2020
85
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Зарегистрировавшиеся участники


 

на квест НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

1 Энцефал 315
2 Супер сила 211
3 Энергия 156
4 Эскимо 95
5 Герои 112
6 Орлы 64
7 Русская гордость 180
8 Каляка-маляка 62
9 Пони 84
10 Виктория 218
11 Травники 154
12 Разбойницы 97
13 Грибы 398
14 Умники 230
15 Квадрат 46
16 Взлёт 213
17 Комбайнеры 122
18 Ананас 82
19 Рыбаки 162
20 Вишенки 74
21 Архаровцы 116
22 Силомер 51
23 Выдумщики 201
24 Мегион 158
25 Ежи 174
26 Победители 119
27 Дружба 220
28 Отряд 171
29 Трактор 120
30 Атланты 195
31 Марафон 62
32 Смерш 311
33 Лунтик 305
34 Пупсики 117
35 Брисольки 168
36 Мышь 285
37 Пламя 302
38 Электра 325
39 Барбариска 180
40 Спецы 116
41 Искорка 447
42 Партия 273
43 Слава науке 320
44 Последний вздох 89
45 Рифей 142
46 Летний дождь 54
47 Разум 284
48 Энергетики 304
49 Инженеры 306
50 Мамонты 205
51 Электросбережение 190
52 Позитрон 260
53 Вирусы 170
54 Карантикулы 59
55 Титаны 25
56 Педагоги 318
57 Легенда 264
58 Энергичные люди 327
59 Креативное название 92
60   0 
обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"

 

 

Миссия квеста

Регламент проведения квеста 

Регистрация энергетических групп

Энергетические группы, участвующие в квесте

 

ЗАДАНИЯ КВЕСТА
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 1 Безопасность тепла

1 Безопасность тепла
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 2 Вместе ярче лого

2 Вместе ярче
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 3. История энергетики, план ГОЭЛРО

3 План ГОЭЛРО 
75 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 4. Энергетика

4. Энергетика
81 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 5 Электробезопасность

5 Электробезопасность
https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5 https://forms.gle/vvcv2zSpoac5Gu6Z7 https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96 https://forms.gle/CMUR5Uu7ciREmnkD7 https://forms.gle/4sM1N2WDKGmpgTek7

 


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