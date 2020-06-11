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МероприятияНовая Энергия 2020 Автор: - 11.06.2020
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История энергетики, план ГОЭЛРО

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:

https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96

 

 

41. Когда в России появилось первое электрическое городское освещение? 

41

42. Все знают о знаменитом плане электрификации всей страны – ГОЭЛРО. В каком году был принят этот план? 

42

 

43. С какого года в СССР стал праздноваться День энергетика? 

43

 

 

44. Когда заработала первая в мире центральная тепловая электростанция?

44

 

45. Когда была построена первая ТЭС в России ?

45

 

                                                                                                                                                      

46. На какой реке была построена первая в России ГЭС?

46

 

47. Как расшифровывается ГОЭЛРО?

47

 

48. Кто дал задание на разработку плана ГОЭЛРО?

48

 

 

49. Где и когда был утвержден план ГОЭЛРО?

49

 

 

50. На какой  период был рассчитан план

50

 

 

51. Сколько электростанций нужно было построить согласно плану

51

 

 

52. Кто был руководителем работ и автором рада разделов плана ГОЭЛРО

52

 

 

53. Чем ГРЭС отличается от ГЭС

53

 

 

54. Какая Уральская электростанция первая построена по плану ГОЭЛРО

54

 

 

55. Представитель какой уральской династии планировал и начинал строительство Егоршинской электростанции в 1913 году?

55

 

 

56. Какие электростанции Свердловской области вы знаете?

56

 

 

57. Как называется единственная атомная электростанция на Урале?

57

 

 

58. Как называется самая новая тепловая электростанция в Екатеринбурге?

58

 

 

59. В каком городе и когда начала работать Академическая ТЭЦ

59

 

 

60. Как называется крупнейшая в России тепловая электростанция, работающая на твёрдом топливе?

60

 

 

 

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:

 https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96

 

 

Миссия квеста

Регламент проведения квеста 

Регистрация энергетических групп

Энергетические группы, участвующие в квесте

 

ЗАДАНИЯ КВЕСТА
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 1 Безопасность тепла

1 Безопасность тепла
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 2 Вместе ярче лого

2 Вместе ярче
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 3. История энергетики, план ГОЭЛРО

3 План ГОЭЛРО 
75 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 4. Энергетика

4. Энергетика
81 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 11.06.2020 5 Электробезопасность

5 Электробезопасность
https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5 https://forms.gle/vvcv2zSpoac5Gu6Z7 https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96 https://forms.gle/CMUR5Uu7ciREmnkD7 https://forms.gle/4sM1N2WDKGmpgTek7

 


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История энергетики, план ГОЭЛРО 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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