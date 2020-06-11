История энергетики, план ГОЭЛРО

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41. Когда в России появилось первое электрическое городское освещение?

42. Все знают о знаменитом плане электрификации всей страны – ГОЭЛРО. В каком году был принят этот план?

43. С какого года в СССР стал праздноваться День энергетика?

44. Когда заработала первая в мире центральная тепловая электростанция?

45. Когда была построена первая ТЭС в России ?

46. На какой реке была построена первая в России ГЭС?

47. Как расшифровывается ГОЭЛРО?

48. Кто дал задание на разработку плана ГОЭЛРО?

49. Где и когда был утвержден план ГОЭЛРО?

50. На какой период был рассчитан план

51. Сколько электростанций нужно было построить согласно плану

52. Кто был руководителем работ и автором рада разделов плана ГОЭЛРО

53. Чем ГРЭС отличается от ГЭС

54. Какая Уральская электростанция первая построена по плану ГОЭЛРО

55. Представитель какой уральской династии планировал и начинал строительство Егоршинской электростанции в 1913 году?

56. Какие электростанции Свердловской области вы знаете?

57. Как называется единственная атомная электростанция на Урале?

58. Как называется самая новая тепловая электростанция в Екатеринбурге?

59. В каком городе и когда начала работать Академическая ТЭЦ

60. Как называется крупнейшая в России тепловая электростанция, работающая на твёрдом топливе?

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