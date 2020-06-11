История энергетики, план ГОЭЛРО

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:
https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96
41. Когда в России появилось первое электрическое городское освещение?
42. Все знают о знаменитом плане электрификации всей страны – ГОЭЛРО. В каком году был принят этот план?
43. С какого года в СССР стал праздноваться День энергетика?
44. Когда заработала первая в мире центральная тепловая электростанция?
45. Когда была построена первая ТЭС в России ?
46. На какой реке была построена первая в России ГЭС?
47. Как расшифровывается ГОЭЛРО?
48. Кто дал задание на разработку плана ГОЭЛРО?
49. Где и когда был утвержден план ГОЭЛРО?
50. На какой период был рассчитан план
51. Сколько электростанций нужно было построить согласно плану
52. Кто был руководителем работ и автором рада разделов плана ГОЭЛРО
53. Чем ГРЭС отличается от ГЭС
54. Какая Уральская электростанция первая построена по плану ГОЭЛРО
55. Представитель какой уральской династии планировал и начинал строительство Егоршинской электростанции в 1913 году?
56. Какие электростанции Свердловской области вы знаете?
57. Как называется единственная атомная электростанция на Урале?
58. Как называется самая новая тепловая электростанция в Екатеринбурге?
59. В каком городе и когда начала работать Академическая ТЭЦ
60. Как называется крупнейшая в России тепловая электростанция, работающая на твёрдом топливе?
Ответы размести в Гугл-форме по адресу:
https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96
Миссия квеста
Регламент проведения квеста
Регистрация энергетических групп
Энергетические группы, участвующие в квесте
|https://forms.gle/QjoPfPuEVFSkpHuu5
|https://forms.gle/vvcv2zSpoac5Gu6Z7
|https://forms.gle/u3EAMi5V1izoNNF96
|https://forms.gle/CMUR5Uu7ciREmnkD7
|https://forms.gle/4sM1N2WDKGmpgTek7