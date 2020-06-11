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МероприятияНовая Энергия 2020 Автор: - 11.06.2020
75
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Энергетика

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3RIOXJ9b92a172XfJ2iJQ-2ve6qtjV0yvqCmNzP_DNSjqA/viewform

 

61. На чем работала первая электростанция Екатеринбурга, построенная в 1894 году?

61

 

 

62. Какое топливо использовалось в работе первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО?

62

 

 

63. Какое топливо используется в нынешних современных ТЭЦ? 

63

 

 

64. Русский электротехник, один из изобретателей лампы накаливания?

64

 

 

65.  Мощность первой центральной тепловой электростанции Эдисона была около 500 кВт. Назовите самую большую тепловую электрическую станцию России и ее установленную мощность?

65

 

 

66  В каком городе расположена первая в мире атомная электростанция?

66

 

67. Научный руководитель строительства первой в мире АЭС

67

 

68. В каком городе находится крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция?

68

 

 

69. В каком городе находится единственная в России атомная электрическая станция с реактором на быстрых нейтронах?

69

 

70. В каком году был введен в эксплуатацию единственный в мире реактор БН-800

70

 

71. Для развития чего нужно строительство электростанций?

71

 

72. В 2019 году на Нововоронежской АЭС произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России – начал работу энергоблок №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200. Как переводится ВВЭР?

 

72

 

 

73. Кого Герберт Уэллс назвал «Кремлевским мечтателем»?

73

 

 

74. Назовите самую большую электростанцию Свердловской области. Установленная мощность 3800 МВт?

74

 

 

75. Какое устройство для преобразования одного вида энергии в другой изображено на фото?

75

 

 

76. На какой реке расположена самая большая ГЭС России. Установленная мощность 6400 МВт?

76

 

77. В какой стране находится самая большая электростанция в мире с установленной мощностью  22500 МВт?

77

 

 

78. Одним из перспективных инвестиционных проектов считается строительство Пенжинской электростанции. К какому типу электростанций она будет относиться?

78

 

79. Прообразом энергетических систем стал запуск в параллельную работу Пятигорской тепловой электростанции и ГЭС «Белый Уголь». В каком году состоялось это событие?

79

 

80. По какому адресу находится музей «Энергетики Урала»

80

 

 

Ответы размести в Гугл-форме по адресу:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3RIOXJ9b92a172XfJ2iJQ-2ve6qtjV0yvqCmNzP_DNSjqA/viewform

 

Миссия квеста

Регламент проведения квеста 

Задания

Регистрация энергетических групп

Энергетические группы, участвующие в квесте

 

 

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