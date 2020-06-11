Энергетика

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61. На чем работала первая электростанция Екатеринбурга, построенная в 1894 году?

62. Какое топливо использовалось в работе первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО?

63. Какое топливо используется в нынешних современных ТЭЦ?

64. Русский электротехник, один из изобретателей лампы накаливания?

65. Мощность первой центральной тепловой электростанции Эдисона была около 500 кВт. Назовите самую большую тепловую электрическую станцию России и ее установленную мощность?

66 В каком городе расположена первая в мире атомная электростанция?

67. Научный руководитель строительства первой в мире АЭС

68. В каком городе находится крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция?

69. В каком городе находится единственная в России атомная электрическая станция с реактором на быстрых нейтронах?

70. В каком году был введен в эксплуатацию единственный в мире реактор БН-800

71. Для развития чего нужно строительство электростанций?

72. В 2019 году на Нововоронежской АЭС произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России – начал работу энергоблок №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200. Как переводится ВВЭР?

73. Кого Герберт Уэллс назвал «Кремлевским мечтателем»?

74. Назовите самую большую электростанцию Свердловской области. Установленная мощность 3800 МВт?

75. Какое устройство для преобразования одного вида энергии в другой изображено на фото?

76. На какой реке расположена самая большая ГЭС России. Установленная мощность 6400 МВт?

77. В какой стране находится самая большая электростанция в мире с установленной мощностью 22500 МВт?

78. Одним из перспективных инвестиционных проектов считается строительство Пенжинской электростанции. К какому типу электростанций она будет относиться?

79. Прообразом энергетических систем стал запуск в параллельную работу Пятигорской тепловой электростанции и ГЭС «Белый Уголь». В каком году состоялось это событие?

80. По какому адресу находится музей «Энергетики Урала»

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